Von Joachim Mölter

Zwölf Namen darf jede Basketball-Mannschaft auf den Spielberichtsbogen schreiben, bei den drei Pokalpartien des FC Bayern München in der vorigen Woche standen dort aber immer nur elf. Beim ersten Mal lag es daran, dass der zuständige Regelhüter den italienischen Personalausweis von Sasha Grant nicht akzeptierte für die Identifikation. Bei den beiden folgenden Gelegenheiten war es durchaus Absicht, da legitimierte sich Grant vorsichtshalber mit seinem Reisepass, und trotzdem blieb ein Platz auf der Einwechselbank frei.

Nach den Pokalspielen gegen Medi Bayreuth (89:95) vor zehn Tagen sowie den Mitteldeutschen BC (97:60) und die Merlins Crailsheim (80:63) zu Beginn dieser Woche wissen die Basketballer des FC Bayern zwar noch nicht, ob sie bei dem auf unbestimmte Zeit verschobenen Finalturnier in eigener Halle mitmachen dürfen oder zuschauen müssen: Nur der beste der vier Vorrunden-Teilnehmer qualifiziert sich dafür, und wer das ist, entscheidet sich, wenn die in Corona-Quarantäne geschickten Bayreuther ihre abgesagten Partien nachholen. Aber zumindest haben die Münchner schon mal eine Bestätigung bekommen, dass ihre Personalplanung für diese Saison aufgehen könnte.

Mit einem großen Kader von 17 Akteuren ist der FC Bayern in dieses von der Corona-Pandemie geprägte Spieljahr gestartet, darunter sind drei Teenager aus dem eigenen Nachwuchs: die 19 Jahre alten Matej Rudan und Jason George sowie Grant, 18. Der gilt den hiesigen Basketballregeln zufolge wegen seiner langjährigen Vereinszugehörigkeit freilich schon als Einheimischer, als sogenannter "Homegrown player", ebenso wie der Kroate Rudan. Die beiden fallen deshalb auch nicht unter die Ausländerbeschränkung der Basketball-Bundesliga (BBL): Die erlaubt höchstens sechs Ausländer auf dem Spielberichtsbogen - und der FC Bayern hat für diese Saison ja sowieso schon neun unter Vertrag.

Im nationalen Betrieb müssen also stets drei aussetzen, in der Euroleague aber dürften alle neun spielen; im höchsten kontinentalen Wettbewerb gibt es keinerlei Einschränkungen, was die Nationalitäten angeht. "15 Spieler sind Pflicht für ein Euroleague-Team", erklärt Münchens Sportdirektor Daniele Baiesi, "die Last muss verteilt werden." Der europäische Betrieb und die dazugehörigen Reisen zehren an den Kräften, "er saugt dir die Energie raus", sagt Trainer Andrea Trinchieri. Seine Spieler haben das bereits zu spüren bekommen: Nach zwei schwer erkämpften Auswärtssiegen in Tel Aviv und Istanbul binnen 72 Stunden waren sie zwei Tage später ausgelaugt, als es gegen Bayreuth ging.

Bei dieser Niederlage hatte Trinchieri darauf verzichtet, die Tiefe seines Kaders auszuschöpfen, gegen den MBC und Crailsheim tat er das jedoch. In Wade Baldwin, Nihad Djedovic, Vladimir Lucic, JaJuan Johnson und Leon Radosevic gab er einer kompletten Euroleague-Startformation frei - dafür gewährte er den bislang kaum eingesetzten T.J. Bray, Diego Flaccadori, Robin Amaize und Alex King sowie den Talenten Grant und Rudan Spielpraxis. "Frische Beine", überschrieb der Coach sein Motto.

Vor allem Bray (19 Punkte gegen den MBC, zehn gegen Crailsheim) und Flaccadori (zwölf bzw. 15) waren sehr engagiert; auch die jungen Flügelspieler nutzten die Gelegenheit. Rudan steuerte gegen den MBC neun Punkte und acht Rebounds zum Erfolg bei, Grant acht und fünf. Gegen die stärkeren Crailsheimer fiel die Ausbeute jedoch geringer aus. Trinchieri lobte und mahnte zugleich: "Sie waren sehr hilfreich. Aber sie müssen weiter schuften." Bereits im Trainingslager hatte er ihnen die Aufgabe gegeben: "Sie müssen sich ein paar Minuten in der BBL erarbeiten."

Wenn der FC Bayern am Donnerstagabend in der Euroleague bei Real Madrid antritt und versucht, die unverhofft erlangte Tabellenführung zu verteidigen, werden die fünf geschonten Profis wieder gefordert. Aber Sportdirektor Baiesi ist sicher, dass Grant, Rudan und auch George "ein solider Teil der Bundesliga-Rotation sein werden", wenn die nationale Liga demnächst den Betrieb aufnimmt. In München haben sie aus den Fehlern des enttäuschenden Spieljahres 2019/20 gelernt. "Letzte Saison haben wir die Spieler ausgequetscht wie Zitronen", sagt Geschäftsführer Marko Pesic. Nun haben sie eingesehen: "Nicht jeder muss jedes Spiel spielen. Das ist eine Chance, gerade für die Jungen." Wie die Pokalspiele gezeigt haben, scheint Trainer Trinchieri auch bereit zu sein, ihnen diese Chance zu geben.