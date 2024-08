Die zweite Woche von Olympia hat begonnen, Deutschland hat nun zumindest ein paar mehr Medaillen angesammelt und das liegt auch an einem Erfolg in der Leichtathletik. Leo Neugebauer gewinnt Silber im Zehnkampf – und fast wäre es sogar Gold geworden. So wie bei der neuen schnellsten Frau und dem schnellsten Mann der Welt: Julien Alfred und Noah Lyles. Und manches kommt ja noch, wenn man an Weitspringerin Malaika Mihambo denkt. Die Spiele biegen auf die Zielgerade ein, das gilt auch für die bisher herausragenden deutschen Basketballer, die im Viertelfinale auf Griechenland treffen.