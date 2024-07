Basketball -Bundestrainer Gordon Herbert verzichtet bei den Olympischen Spielen auf zwei Weltmeister. Justus Hollatz und David Krämer stehen nicht im finalen Zwölf-Mann-Aufgebot, das der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Freitag veröffentlichte. Hollatz wird zunächst beim Team bleiben und weiter mittrainieren, um für einen eventuellen Verletzungsfall gerüstet zu sein.

Im Vergleich zur WM 2023 in Asien sind Oscar da Silva und Nick Weiler-Babb neu dabei. Aus dem vorläufigen 16er-Kader strich Herbert zudem Louis Olinde und Leon Kratzer. Da Silva, der zur kommenden Saison vom FC Barcelona zu Bayern München wechseln wird, hatte vor allem im ersten Olympia-Test gegen Frankreich (66:90) auf sich aufmerksam gemacht. Defensivspezialist Weiler-Babb, der ebenfalls in München spielt, hatte 2022 mit der deutschen Mannschaft Bronze bei der Heim-Europameisterschaft gewonnen, die Weltmeisterschaft allerdings verletzt verpasst. Vor den Sommerspielen testet das deutsche Team noch gegen die Niederlande (Samstag, 19.30 Uhr), Japan (19. Juli) und Gold-Favorit USA (22. Juli). Bei Olympia treffen die Deutschen in der Gruppenphase von Lille auf Gastgeber Frankreich, Japan und Brasilien.

Das deutsche Olympia-Aufgebot: Dennis Schröder (Brooklyn Nets), Daniel Theis (New Orleans Pelicans), Franz Wagner, Moritz Wagner (beide Orlando Magic), Johannes Voigtmann, Maodo Lo (beide Armani Mailand), Nick Weiler-Babb, Andreas Obst, Niels Giffey, Oscar da Silva (Bayern München), Isaac Bonga (Partizan Belgrad), Johannes Thiemann (Alba Berlin).