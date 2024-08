Von Michael Schnippert

Die USA wollen ihre Goldmedaille verteidigen. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gewannen die Amerikaner in den Olympia-Basketball-Turnieren 2021 in Tokio. Vom 27. Juli bis 11. August treten je zwölf Länder an, um sich Gold, Silber und Bronze zu holen.

Basketball-Turnier bei Olympia

Donnerstag, 08. August – Halbfinale

17:30 Uhr: Deutschland – Frankreich 69:74 (Halbfinale 1)

69:74 (Halbfinale 1) 21:00 Uhr: Serbien – USA 91:95 (Halbfinale 2)

Samstag, 10. August – Medaillenspiele

11:00 Uhr: Spiel um Bronze, Deutschland – Serbien 83:93

83:93 21:30 Uhr: Finale, Frankreich – USA 78:98

Die Gruppen im Überblick

Die Vorrundenspiele fanden in Lille statt, ab dem Viertelfinale treten die Teams in der Pariser Bercy-Halle gegeneinander an. Deutschland hat sich bei den Männern als amtierender Weltmeister für Olympia qualifiziert und traf in seiner Gruppe auf Gastgeber Frankreich.

Gruppe A : Australien, Griechenland, Kanada, Spanien

: Australien, Griechenland, Kanada, Spanien Gruppe B: Frankreich, Deutschland , Japan, Brasilien

Frankreich, , Japan, Brasilien Gruppe C: Serbien, Südsudan, Puerto Rico, USA

SZ Plus Basketball-Bundestrainer Herbert : "Vertraute sagten mir: Da ist nichts mehr in deinen Augen" Wie ergeht es erfolgreichen Menschen, wenn sie in ein Loch fallen? Weltmeister-Coach Gordon Herbert erklärt seinen Weg aus einer Depression, was ihm dabei half und wie Basketball den Charakter formt. Interview von Jonas Beckenkamp

Olympia 2024: Basketball-Spielplan der Männer

Samstag, 27. Juli

11:00 Uhr: Australien - Spanien 92:80 (Gruppe A)

- Spanien 92:80 (Gruppe A) 13:30 Uhr: Deutschland - Japan 97:77 (Gruppe B)

- Japan 97:77 (Gruppe B) 17:15 Uhr: Frankreich - Brasilien 78:66 (Gruppe B)

- Brasilien 78:66 (Gruppe B) 21:00 Uhr: Griechenland - Kanada 79:86 (Gruppe A)

Sonntag, 28. Juli

11:00 Uhr: Südsudan - Puerto Rico 90:79 (Gruppe C)

- Puerto Rico 90:79 (Gruppe C) 17:15 Uhr: Serbien - USA 84:110 (Gruppe C)

Dienstag, 30. Juli

Olympia 2024 in Paris : Zeitplan für die Olympischen Spiele – Alle Entscheidungen im Überblick 32 Sportarten, über 300 Medaillenentscheidungen: Da kann man als Fan und Zuschauer schon mal den Überblick verlieren. Wir geben eine Übersicht, wann es in welcher Disziplin Medaillen gibt. Von Michael Schnippert, Marko Zotschew

Mittwoch, 31. Juli

17:15 Uhr: Puerto Rico - Serbien 66:107 (Gruppe C)

66:107 (Gruppe C) 21:00 Uhr: USA - Südsudan 103: 86 (Gruppe C)

Freitag, 02. August

11:00 Uhr: Japan - Brasilien 84:102 (Gruppe B)

84:102 (Gruppe B) 13:30 Uhr: Australien - Griechenland 71:77 (Gruppe A)

71:77 (Gruppe A) 17:15 Uhr: Kanada - Spanien 88:85 (Gruppe A)

- Spanien 88:85 (Gruppe A) 21:00 Uhr: Frankreich - Deutschland 71:85 (Gruppe B)

Samstag, 03. August

17:15 Uhr: Puerto Rico - USA 83:104 (Gruppe C)

83:104 (Gruppe C) 21:00 Uhr: Serbien - Südsudan 96:85 (Gruppe C)

Dienstag, 06. August

11:00 Uhr: Deutschland – Griechenland 76:63 (VF1)

– Griechenland 76:63 (VF1) 14:30 Uhr: Serbien – Australien 95:90 OT (VF2)

– Australien 95:90 OT (VF2) 18:00 Uhr: Frankreich – Kanada 82:73 (VF3)

– Kanada 82:73 (VF3) 21:30 Uhr: Brasilien – USA 87:122 (VF4)

Deutsche Basketball-Frauen bei Olympia

Deutschland hat sich im Qualifikationsturnier in Brasilien durchgesetzt. Auf die DBB-Frauen warten mit den USA als amtierender Olympiasieger und Weltmeister sowie Japan als Silbermedaillengewinner von Tokio schwere Gruppengegner.

Freitag, 09. August – Halbfinale

17:30 Uhr: USA – Australien 85:64 (Halbfinale 2)

– Australien 85:64 (Halbfinale 2) 21:00 Uhr: Frankreich – Belgien 81:75 (Halbfinale 1)

Sonntag, 11. August – Medaillenspiele

11:30 Uhr: Spiel um Bronze, Australien – Belgien

15:30 Uhr: Finale, USA – Frankreich

Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A : Serbien, Spanien, China, Puerto Rico

: Serbien, Spanien, China, Puerto Rico Gruppe B : Kanada, Nigeria, Australien, Frankreich

: Kanada, Nigeria, Australien, Frankreich Gruppe C: Deutschland, USA, Japan, Belgien

Olympische Sommerspiele : Antworten auf die wichtigsten Fragen rund zu Olympia 2024 Wann finden die Wettbewerbe in Paris statt und was ist das Maskottchen der diesjährigen Spiele? Und welche Sportarten sind neu dabei? Ein Überblick. Von Michael Schnippert

Olympia 2024: Basketball-Spielplan der Frauen

Sonntag, 28. Juli

13:30 Uhr: Spanien - China 90:89 n.V. (Gruppe A)

- China 90:89 n.V. (Gruppe A) 21:00 Uhr: Serbien - Puerto Rico 58:55 (Gruppe A)

Montag, 29. Juli

11:00 Uhr: Nigeria - Australien 75:62 (Gruppe B)

- Australien 75:62 (Gruppe B) 13:30 Uhr: Deutschland - Belgien 83:69 (Gruppe C)

- Belgien 83:69 (Gruppe C) 17:15 Uhr: Kanada - Frankreich 54:75 (Gruppe B)

54:75 (Gruppe B) 21:00 Uhr: USA - Japan 102:76 (Gruppe C)

Mittwoch, 31. Juli

11:00 Uhr: Puerto Rico - Spanien 62:63 (Gruppe A)

62:63 (Gruppe A) 13:30 Uhr: China - Serbien 59:81 (Gruppe A)

Donnerstag, 01. August

11:00 Uhr: Japan - Deutschland 64:75 (Gruppe C)

64:75 (Gruppe C) 13:30 Uhr: Australien - Kanada 70:65 (Gruppe B)

- Kanada 70:65 (Gruppe B) 17:15 Uhr: Frankreich - Nigeria 75:54 (Gruppe B)

- Nigeria 75:54 (Gruppe B) 21:00 Uhr: Belgien - USA 74:87 (Gruppe C)

Samstag, 03. August

11:00 Uhr: China - Puerto Rico 80:58 (Gruppe A)

- Puerto Rico 80:58 (Gruppe A) 13:30 Uhr: Serbien - Spanien 62:70 (Gruppe A)

Sonntag, 04. August

11:00 Uhr: Japan - Belgien 58:85 (Gruppe C)

58:85 (Gruppe C) 13:30 Uhr: Kanada - Nigeria 70:79 (Gruppe B)

70:79 (Gruppe B) 17:15 Uhr: Deutschland - USA 68:87 (Gruppe C)

68:87 (Gruppe C) 21:00 Uhr: Australien - Frankreich (Gruppe B)

Mittwoch, 07. August – Viertelfinale

11:00 Uhr: Serbien – Australien 67:85 (VF1)

67:85 (VF1) 14:30 Uhr: Spanien – Belgien 66:79 (VF2)

66:79 (VF2) 18:00 Uhr: Deutschland – Frankreich 71:84 (VF3)

71:84 (VF3) 21:30 Uhr: Nigeria – USA 74:88 (VF4)

Die deutsche Gruppe im Überblick

Olympia 2024: Übertragung der Basketball-Spiele

ARD und ZDF sowie Eurosport übertragen die Olympischen Spiele aus Paris. Da es während der Basketball-Partien auch zu Medaillenentscheidungen in anderen Sportarten kommt, werden die Matches der DBB-Teams in voller Länge ausschließlich im Livestream in den jeweiligen Mediatheken sowie beim zahlungspflichtigen Anbieter Discovery+ übertragen.