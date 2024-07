Von Jonas Beckenkamp, London

Drei Dinge gilt es über die O2-Arena im tiefen Londoner Osten zu wissen. Erstens befindet sich in den Eingeweiden dieses Bauwerks eine Kapelle, in der Sportler oder wahlweise auch Rockstars vor ihren Auftritten mit dem Allmächtigen ins Zwiegespräch kommen können. Zweitens ist diese Halle eine gigantische Shoppingmall, in der sich zufällig auch noch knapp 20 000 Zuschauer auf Tribünen verirren können. Und drittens: Es ist dank der Klimaanlage einfach schweinekalt in ihrem Innenraum.