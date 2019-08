Oldenburg (dpa) - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat den fünfmaligen Nationalspieler Robin Amaize für ein Jahr vom deutschen Meister FC Bayern München ausgeliehen. Das gaben die Niedersachsen am Montag bekannt. "Mit der Entscheidung für die EWE Baskets bestätigt Robin Amaize den hohen Stellenwert, den unser Club in der BBL und in Europa besitzt", sagte Oldenburgs geschäftsführender Gesellschafter Hermann Schüller.