Schwerer Schlag für Marie Gülich und die deutschen Basketballerinnen kurz vor der Europameisterschaft: Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Sonntag mitteilte, hat sich die 31-Jährige am Samstag im Testspiel in Bamberg gegen Tschechien (70:86) das vordere Kreuzband gerissen. Damit fällt die 1,96 m große Centerspielerin für die EM (18. bis 29. Juni) aus, bei der die deutsche Mannschaft ihre Gruppenspiele in Hamburg bestreitet.