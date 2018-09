9. September 2018, 18:43 Uhr Basketball Offiziell ungeschlagen

Die deutsche Auswahl ist trotz der Niederlagen beim Supercup in Hamburg zuversichtlich. Es zeigt sich aber auch: Spielmacher Dennis Schröder bräuchte mehr Unterstützung.

Von Jörg Marwedel , Hamburg

Dennis Schröder ist ein Basketballprofi, der eine Menge für seinen Sport tut. Er ist Gesellschafter bei seinem früheren Klub Basketball Löwen Braunschweig, in seiner Heimatstadt. Neulich tauchte er in Hamburg unvermittelt bei der Deutschen Meisterschaft im 3x3-Basketball auf - und gewann. Vor dem Supercup am Wochenende, wiederum in Hamburg, wo Schröder eine Wohnung besitzt, spielte er mit dem talentiertesten Hamburger in dessen Altersklasse fünf Minuten lang ein kleines Match aus. Bei dem Duell mit dem elfjährigen Edwin vergaß er fast alles um sich herum und gratulierte hinterher der Mutter zu ihrem talentierten Sohn. Und auch bei der deutschen Nationalmannschaft ist er längst "das Gesicht", wie er selbst sagt.

Beim Supercup, der als Vorbereitung galt auf die zweite Qualifikationsrunde für die WM 2019 in China am Donnerstag in Tallin gegen Estland und am 16. September in Leipzig gegen Israel, haben Schröders Fertigkeiten allerdings nicht gereicht. Und das, obwohl "der Anführer in alles Situationen" (Bundestrainer Henrik Rödl) am Freitag beim 79:100 gegen die starke Türkei 32 Punkte erzielte und am Samstag beim Spiel um Platz drei mit 21 Zählern erneut die meisten beim 62:71 gegen Italien beisteuerte. "Ein Schröder reicht nicht", sagte der frühere Nationalspieler Pascal Roller. Jedenfalls nicht, um ohne die anderen NBA-Profis gegen die europäische Elite zu bestehen. Zu abhängig ist die DBB-Auswahl von ihrem besten Spieler.

Der zweite deutsche NBA-Spieler am Wochenende in Hamburg, Maximilian Kleber (Dallas Mavericks), fand sich erst im zweiten Spiel besser ein. Um "die stärkste Nationalmannschaft, die wir jemals hatten" zusammenzubringen, wie der im Sommer von den Atlanta Hawks zu den Oklahoma City Thunder gewechselte Schröder glaubt, müssten freilich auch die anderen NBA-Kräfte mitwirken: Daniel Theis (Boston), Moritz Wagner, Isaac Bonga (beide LA Lakers), Isaiah Hartenstein (Houston) und Paul Zipser (zuletzt Chicago, derzeit vereinslos). Auch Kapitän Robin Bensing, der sich Besiktas Istanbul anschloss, fehlt. Dafür stoßen jetzt immerhin Johannes Voigtmann (Baskonia Vitoria) und Andreas Obst (Obradoiro CAB) aus Spanien dazu.

Auch wenn das Team seine Führungen (62:61 im dritten Drittel gegen die Türkei, 43:41 im dritten Drittel gegen Italien) nicht behauptete, gab es auch gute Ansätze. Kleber glänzte in der Defensive, Center Maik Zirbes strahlte Gefahr unter dem gegnerischen Korb aus und Schröder sammelte Punkte mit Alleingängen. Und Estland und Israel, die Gegner in der WM-Quali, haben nicht die Qualität der Türkei (die den Supercup dank eines 89:80 gegen Tschechien gewann) oder Italien. Bundestrainer Rödl, seit einem Jahr im Amt, hatte die bisherigen sechs WM-Qualifikationsspiele gewonnen und kommentierte nun flachsend: "Offiziell bin ich noch immer ungeschlagen."

Der Anführer Schröder, der am liebsten auch an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio teilnehmen würde, versucht seine Kollegen auf die gleiche Weise wieder aufzurichten. "Ich habe ihnen schon gesagt, sie sollen die Köpfe nicht hängen lassen", teilte er mit. Es seien nur "Testspiele gewesen".