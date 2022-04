Basketball:Nyara Sabally wechselt nach New York

Die deutsche Basketballerin spielt künftig wie ihre Schwester Satou Sabally in der nordamerikanischen WNBA. Beim Draft ist auch die in Russland in einem Gefängnis festsitzende Brittney Griner Thema.

Die deutsche Basketballerin Nyara Sabally spielt in den USA zukünftig für New York Liberty. Das Team der nordamerikanischen Profiliga WNBA wählte die jüngere Schwester von Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally beim Draft am Montag (Ortszeit) an fünfter Stelle aus. "Es fühlt sich großartig an. Das war ein Traum, so lange ich mich erinnern kann", sagte Nyara Sabally. Die 22-Jährige hatte sich vor zwei Wochen dazu entschieden, auf ihr mögliches letztes Jahr am College zu verzichten und statt für die University of Oregon zukünftig in der gleichen Liga zu spielen, wie ihre Schwester.

Satou Sabally, 23, war bei der Talentbörse vor zwei Jahren von den Dallas Wings an zweiter Stelle so früh ausgewählt worden wie kein anderer Sportler und keine andere Sportlerin aus Deutschland bei einem Draft in Nordamerika vor ihr. Dallas war diesmal erst als Nummer sieben an der Reihe. Die Partien gegeneinander "werden aber auch viel Spaß machen", sagte Sabally unmittelbar nach der Entscheidung: "Ich kann es kaum erwarten. Für meine Familie ist das eine große Sache."

New York belegte in der Hauptrunde der vergangenen Saison Rang Acht und kam in die Playoffs. Dort kam dann in der ersten Runde das Aus gegen die Phoenix Mercury. "Das ist ein junges Team. Ich hoffe, ich bringe etwas Vielseitigkeit und was auch immer sie noch von mir brauchen", sagte Sabally über ihre neue Mannschaft. Die Flügel- und Centerspielerin hatte die Oregon Ducks in Eugene (180 000 Einwohner) in dieser Saison statistisch bei Scoring, Rebounds und Blocks angeführt und wurde entsprechend hoch gehandelt, die Prognosen sahen sie frühestens an Position vier. An erster Stelle wählte Atlanta Dream die 21-jährige Rhyne Howard aus, die am College für Kentucky spielte.

Beim Draft dürfen die Mannschaften im nordamerikanischen Profi-Sport der Reihe nach Talente auswählen. Je schlechter eine Mannschaft in der vorausgegangenen Saison war, desto früher ist sie dran. Die Teams dürfen die Reihenfolge untereinander tauschen.

WNBA-Chefin Cathy Engelbert betont, Brittney Griner aus Russland in die USA zu bekommen, habe "höchste Priorität"

Im Rahmen des Drafts hat die WNBA ihre Unterstützung für die in Russland in einem Gefängnis festsitzende Spielerin Brittney Griner betont. "Bitte seien Sie sich bewusst, dass es noch immer unsere höchste Priorität ist, sie sicher nach Hause zu bekommen", sagte WNBA-Chefin Cathy Engelbert in New York.

Griner, mit den Phoenix Mercury in der vergangenen Saison erst im Finale gescheitert und eine der besten und bekanntesten Spielerinnen der WNBA ist, sitzt seit Mitte Februar in Russland fest. Die Behörden sagen, bei einer Gepäckdurchsuchung am Flughafen seien Vape-Kartuschen mit Haschisch-Öl gefunden worden. Griner drohen bis zu zehn Jahre Haft bei einer Verurteilung wegen Drogenbesitzes.

Engelbert betonte, die Liga tue alles für Griner, was möglich sei. "Sie hat weiterhin unsere volle Unterstützung", sagte sie. "Wir probieren alles, was wir können, jeden Ansatz, wir arbeiten mit ihren Rechtsvertretern zusammen, mit gewählten Anführern, mit der Regierung. Jeder in unserem System versucht, einen Weg zu finden sie so schnell und sicher wie möglich nach Hause zu bringen."

US-Nationalspielerin Griner spielt seit 2015 in der Saisonpause der WNBA beim Team von UMMC Jekaterinburg im Ural. Mit dem russischen Spitzenklub gewann Griner viermal die Euroleague.