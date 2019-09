Nowitzki will vor WM-Start nicht in die deutsche Kabine

Shenzhen (dpa) - Dirk Nowitzki will bei seinem Besuch des WM-Auftaktspiels der deutschen Basketballer in China vor der Partie der Kabine fernbleiben und das Team nicht extra motivieren.

"Auf keinen Fall! In der Rolle fühle ich mich nicht wohl", sagte die 41 Jahre alte Legende der "Bild am Sonntag" vor der Partie gegen Frankreich in Shenzhen. "Außerdem würde es mir als Spieler auch nicht passen, wenn da plötzlich ein Typ, der gar nicht mehr mitspielt, in die Umkleide kommt und was erzählt. Zumal vor einem Eröffnungsspiel."

Nowitzki ist als offizieller Botschafter der Organisatoren bei der WM, am Samstag besuchte der frühere Nationalspieler das erste Spiel von Gastgeber China gegen die Elfenbeinküste in Peking. Er wisse "aus eigener Erfahrung, dass man supernervös ist", erinnerte sich der Vize-Europameister an seine eigene Karriere. "Vor dem Auftakt der EM in der Türkei (2001) musste ich mich sogar vor Aufregung übergeben. Nein - je weniger Ablenkung die Jungs vor dem Spiel haben, desto besser."

Dem deutschen Team um Anführer Dennis Schröder traut Nowitzki einiges zu. "Das Viertelfinale sollte das Ziel sein", sagte der Bronzegewinner der WM 2002. "Wichtig ist, mit der jungen Mannschaft gut ins Turnier zu starten und Selbstvertrauen zu holen. Dann ist vielleicht sogar noch mehr möglich."