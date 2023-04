Wenige Tage nach dem Viertelfinal-Aus in den Playoffs haben sich Nördlingens Erstliga-Basketballerinnen und ihr Trainer Ajtony Imreh getrennt. Vier Jahre lang war der Ungar für die Angels zuständig, "vier erfolgreiche Jahre", wie der Sportliche Leiter Martin Fürleger betont. Mit dem Ausscheiden zuletzt habe der Abschied nichts zu tun, auch wenn die Enttäuschung groß war nach den beiden Niederlagen gegen Osnabrück. "Wir sind überzeugt gewesen, dass wir weiterkommen", sagt Fürleger, das abrupte Ende habe sich angefühlt, als habe da jemand "den Stecker gezogen" - weshalb man sich nun erst darum kümmern müsse, die Heimreise der Profis zu organisieren und noch keine Gespräche mit alten oder neuen Spielerinnen geführt habe.

In diese solle ohnehin auch der neue Headcoach einbezogen werden. Drei, vier Kandidaten gebe es, eine Entscheidung werde "zeitnah" fallen. Imrehs Verhältnis zur Mannschaft soll nach wie vor sehr gut gewesen sein, seine Bitte um Vertragsauflösung erklärt Fürleger mit unterschiedlichen Vorstellungen von der künftigen Ausrichtung. Der Trainer habe eher noch ein, zwei Profis mehr verpflichten wollen, der Verein dagegen gewisse Grenzen gesehen. Der Klub wolle künftig wieder mehr Wert darauf legen, junge deutsche Spielerinnen zu entwickeln, sagt Fürleger. Geübt sei man nicht im Suchen neuer Trainer: "Wir hatten ja erst drei in 15 Jahren. So viele haben andere Vereine in einer Saison."