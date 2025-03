Immerhin kämpften sich die Angels in den letzten beiden Vierteln des dritten Spiels gegen die Favoritinnen aus Keltern zurück und zeigten dort ihre beste Leistung in der K.-o.-Runde. Die Kanadierin Nicole Fransson (29 Punkte, 11 Rebounds) war dabei wieder einmal beste Spielerin Nördlingens. Die Planungen für die neue Spielzeit laufen bereits. „Wenn alles gutgeht und den Verantwortlichen ihre organisatorischen Aufgaben gelingen, sehen die Eigner Angels ihrer mittlerweile 18. Spielzeit in der 1. Liga entgegen“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins.