Der Frauen-Basketball-Erstligist Eigner Angels Nördlingen ist bereits prächtig in Form. Im ersten Testspiel fegte das Team von Ajtony Imreh den Zweitligisten MTV Stuttgart mit 118:20 (52:14) vom Feld, der - zur seiner Ehrenrettung sei dies gesagt - erst seit einer Woche im Trainingsbetrieb ist. Dabei erzielte Zugang Meg Wilson als Topscorerin mit 29 Punkten mehr Punkte als das gesamte gegnerische Team. Der ungarische Coach Imreh will das Ergebnis freilich nicht überbewerten; mehr Aufschlüsse erwartet er sich am Wochenende beim heimischen Angels-Cup, an dem die Erstligisten Wasserburg und Saarlouis teilnehmen. Am 19. September ist Saarlouis Gegner in der zweiten DBBL-Pokalrunde, am 25. September beginnt die Saison mit dem Auswärtsspiel in Herne.