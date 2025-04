Weltmeister Niels Giffey bleibt dem FC Bayern über die laufende Saison hinaus erhalten. Der frühere Basketball -Nationalspieler hat seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Meister um zwei Jahre bis 2027 verlängert, das gaben die Münchner am Dienstag bekannt. Giffey war im November 2022 vom spanischen Erstligisten UCAM Murcia zum Euroleague-Teilnehmer gewechselt. „Niels ist mit seiner Qualität und seiner Erfahrung ein fester und wichtiger Baustein unseres Teams“, sagte Sportdirektor Dragan Tarlac. Trainer Gordon Herbert habe mehrfach erklärt, dass Giffey „ein großer Spieler und ein noch größerer Teammate“ sei: „Besser kann man Niels und seinen Wert für unsere Gruppe wohl kaum umschreiben.“

Der Small Forward spielt aktuell seine dritte Saison bei den Bayern, mit dem Klub gewann der 33-Jährige einmal die Meisterschaft und zweimal den Pokal. Mit einer Trefferquote von 60,5 Prozent ist der gebürtige Berliner der aktuell sicherste Dreierwerfer der Euroleague. „Wenn der Kern der Mannschaft weiter zusammenbleibt, glaube ich stark daran, dass wir uns Jahr für Jahr weiterentwickeln und in der Zukunft weiter hohe Ziele attackieren können“, sagte Giffey, der Ende Oktober nach 118 Länderspielen, EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war.

Giffey wurde bei Alba Berlin groß, wechselte dann an die University of Connecticut und holte zweimal den US-College-Titel. Nach der Rückkehr zu Alba kam der Routinier über Zalgiris Kaunas/Litauen und Murcia wieder in die Bundesliga.