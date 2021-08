Die Basketballer des FC Bayern München haben zwei Positionen in ihrem Trainerstab neu besetzt. Zur Riege der Assistenten um Chefcoach Andrea Trinchieri ist Slaven Rimac gestoßen; der 46-jährige Kroate folgt auf den nach Italien zurückgekehrten Adriano Vertemati. Rimac spielte in seiner aktiven Profikarriere in Spanien, Italien und Griechenland; für Kroatien nahm er an Olympia 1996 teil. Er arbeitete später als Assistent und Cheftrainer in Zagreb, zuletzt dann 2019/2020 für den inzwischen in Slowenien angesiedelten Fusionsklub Cedevita Olimpija. Neuer Athletiktrainer der Bayern ist Luka Svilar, der zuletzt für Unics Kasan in Russland tätig war. Von 2016 bis 2020 hatte der 32-jährige Kroate diese Position beim spanischen Euroleague-Team Baskonia Vítorian inne.