27. August 2018, 19:01 Uhr Basketball Neue Hauptdarsteller

Bayreuths Trainer Raoul Korner muss einen Umbruch moderieren. Helfen könnte ein Zugang mit berühmtem Vater.

Von Matthias Schmid

Der jüngste Zugang von Medi Bayreuth wird den Saisonstart verpassen. Björn Albrechts Arbeitspapiere beim Basketball-Bundesligisten sind erst vom 1. Oktober an gültig, zwei Tage nach dem ersten Spiel beim Aufsteiger Rasta Vechta. Bayreuths Cheftrainer Raoul Korner kann mit dem verspäteten Einstieg des früheren Mitglieds des neunmaligen deutschen Meisters Brose Bamberg aber sehr gut leben, Björn Albrecht ist kein neuer Spieler in Bayreuth, sondern der neue Geschäftsführer. Zuletzt war der 38-Jährige in Bamberg für Marketing und Vertrieb verantwortlich und als Prokurist mit der handelsüblichen Vollmacht ausgestattet. "Ich verlasse Bamberg mit einem lachenden und einem weinenden Auge", sagt Albrecht, der in den vergangenen zehn Jahren im Hintergrund maßgeblich daran mitgewirkte, dass die Bamberger den deutschen Basketball so beherrscht haben. Das Angebot des oberfränkischen Nachbarn empfand er aber als zu reizvoll, um es abzulehnen: "Der Klub hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet, die ich nun weiterführen möchte." Albrecht rückt damit erstmals in den Vordergrund, auf die große Bühne, er wird neben Korner das neue Gesicht in der Öffentlichkeit für die sportlichen Belange beim deutschen Meister von 1989.

Der Cheftrainer aus Wien geht in seine dritte Saison, nach zwei erfolgreichen Jahren in den Playoffs mit fast identischer Mannschaft, muss Korner nun in der neuen Spielzeit einen größeren personellen Umbruch moderieren. Prägende Spieler wie Nate Linhart, Assem Marei, Gabe York und Robin Amaize haben die Bayreuther verlassen, sieben Profis sind neu dazugekommen, darunter ein US-Amerikaner mit einem berühmten Vater. David Stockton ist der Sohn von John Stockton, dem besten Passgeber der nordamerikanischen Basketballliga NBA und Mitglied des sagenumwobenen "Dream Team" um Michael Jordan, Magic Johnson und Larry Bird bei den Olympischen Sommerspielen in Barcelona 1992. Der 27-Jährige stand zum Ende der vergangenen Spielzeit bei Utah Jazz unter Vertrag, wo er eine Nebenrolle spielte und lediglich dreimal das Jazz-Trikot überstreifen durfte. In Bayreuth steigt er nun zum Hauptdarsteller auf, "er soll seine Mitspieler besser machen", wie es Korner ausdrückt. Der 44-Jährige gerät förmlich ins Schwärmen, wenn er auf Stockton zu sprechen kommt: "Wir haben mit David einen klassischen Playmaker verpflichtet, der sowohl den Gegenangriff antreiben als auch im Halbfeld organisieren kann. Mit seinen Fähigkeiten ist er für unser Team eine enorme Bereicherung."

Stockton war bei der Verpflichtung wichtig, dass sein neuer Verein auch in einem internationalen Wettbewerb vertreten ist. Die Bayreuther werden wie Bamberg in der Champions League mitmischen, allerdings müssen sie noch die letzte Qualifikationsphase überstehen, um in der Gruppenphase dabei sein zu dürfen. "Nachdem ich mit Coach Korner gesprochen hatte, fiel mir die Entscheidung für Bayreuth leicht", erzählt Stockton, der in der deutschen Basketball-Bundesliga auch seinem Bruder Michael, 29, begegnen wird, der für Göttingen spielt.

Wer Korner kennt, weiß, dass er Stillstand und Mittelmaß so sehr mag wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Der Jurist will um Titel mitspielen, deshalb hat er sich bei der Kaderplanung auch sehr viel Zeit gelassen, die Spieler auch intensiv auf ihre charakterlichen Stärken hin überprüft, sie müssen sofort "performen", wie er gerne sagt. Also gleich ohne größere Eingewöhnungszeit so auftreten, dass sie der Mannschaft helfen können. Teure Nachverpflichtungen können sich die Bayreuther nicht leisten. Deshalb ist er froh, dass deutsche Leistungsträger wie Andreas Seiferth und Kapitän Bastian Doreth ihre Verträge verlängert haben. "Bei uns ist es definitiv so, dass ein großer Grund des Erfolges darin besteht, dass wir diesen harten Kern an deutschen Spielern haben, die vieles mitbringen", sagt Korner. "Sie sind nicht nur gute Basketballer, sondern können auch die Kultur, die wir uns aufgebaut haben, weitergeben."

Seinen Spielstil will er nämlich auch mit dem neuen Kader nicht groß ändern, wie Korner verrät. Er liebt einen intensiven Basketball, mit schnellen, teilweisen wilden Abschlüssen. Mit dem neuen Kader will er etwas unberechenbarer werden, "wir sind physischer als in den vergangenen Saison", hebt Korner hervor, "und mit David Stockton werden wir mit dem Ball sicherlich mehr Tempo machen und auch unsere Flügelspieler und Big Men werden mitlaufen." Vielleicht wird Raoul Korner dann bald schon John Stockton persönlich kennen lernen und mit ihm über taktische Feinheiten plaudern können. Denn der frühere Basketballer lässt es nicht nehmen seinen Söhnen im fernen Deutschland ab und an persönlich in der Halle zuzuschauen. Auch Björn Albrecht wird ihn dann sicher herzlich begrüßen.