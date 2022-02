Von Christoph Leischwitz

Andrea Trincheri hatte nach dem klaren Erfolg jede Menge Zahlen zu präsentieren. Nein, nicht nur die üblichen Statistiken des Spiels gegen Maccabi Tel Aviv, die bei Analysen immer gerne verwendet werden. Wobei, eine fand der Chefcoach des FC Bayern schon ziemlich bedeutsam, nach dem beeindruckenden 70:52-Erfolg gegen einen stark aufgestellten Euroleague-Gegner. "Nur fünf Assists", sagte der Trainer des FC Bayern. Das zeige, wie sehr es seinem Team gelungen war, Tel Aviv den Spielfluss zu rauben, den Gegner zu Stückwerk zu zwingen - auch wenn dieses Stückwerk zu Beginn der Partie noch recht erfolgreich gewesen war. Am Ende kam Tel Aviv auf gerade einmal drei verwandelte Drei-Punkte-Würfe.

"Exzellent" habe sich die Abwehr präsentiert, freute sich der 53-Jährige, doch das ist eben auch keine Momentaufnahme, sondern eine Konstante, und das trotz erheblicher Strapazen. Sieben Spiele hat die Mannschaft innerhalb von 13 Tagen absolviert, die Konzentration ist durch diese Taktung offensichtlich nicht verloren gegangen, im Gegenteil, der Mannschaft sei es in den vergangenen Wochen sogar gelungen, "eine neue Chemie" zu finden. Man sei gerade auch deshalb sehr auf die Defensive fokussiert, weil in Darrun Hilliard "der beste Scorer fehlt", erinnerte Trinchieri. Auf die Frage, ob die Mannschaft angesichts der überwundenen Hindernisse schon Playoff-Niveau habe, sagt der Trainer: "Wir haben einige Spiele auf Playoff-Niveau gespielt. Wir sind auf dem richtigen Weg." Aktuell haben sich die Bayern auf jeden Fall mit dem zwölften Sieg bei zwölf Niederlagen die Möglichkeit für den neuerlichen Einzug in die Playoffs bewahrt, das Auswärtsspiel am kommenden Freitag gegen den aktuellen Tabellennachbarn Fenerbahce Istanbul, als Neunter (11:10 Siege) einen Platz hinter den Münchnern (10:11) wird diesbezüglich ebenso bedeutsam sein wie das Heimspiel gegen Tel Aviv.

Am Sonntag in der Bundesliga bei den Löwen Braunschweig kann sich das Team wieder offensiv austoben

Doch Trinchieris Analyse nach dem Spiel gegen den israelischen Serienmeister fiel noch ein bisschen genereller aus, zumal es insgesamt derzeit recht viele Spiele mit wenigen Punkten gibt. Und so präsentierte er also noch eine Menge weiterer Zahlen. In der Profiliga NBA habe ein Team 82 Spiele, um sich in der Tabelle zu positionieren, von 30 Teams erreichten 16 die Playoffs. In der Euroleague habe man 34 Spiele, nur acht von 18 erreichten die Playoffs: Ergo: "Die Bedeutung eines einzelnen Spiels ist überhaupt nicht vergleichbar mit Spielen in der NBA", sagt Trinchieri. Und so würden wohl viele Mannschaften vorsichtiger, defensiver ausgerichtet in die Partien gehen. Was möglicherweise der Attraktivität nicht ganz zuträglich ist. Fest steht aber, dass die Bayern mit der aktuellen Gangart gerade sehr gut zurechtkommen. Am Sonntag steht schon wieder ein Spiel an, diesmal gegen den Zehnten der Bundesliga, die Löwen Braunschweig (15 Uhr). Wenn sich seine Mannschaft dabei offensiv austoben kann, dürfte Trinchieri allerdings auch nichts dagegen haben.