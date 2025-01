Basketballklub in der NBA:Wie die Orlando Magic Deutschland erobern wollen

Die Wagner-Brüder und Tristan da Silva haben aus ihrem US-Basketballteam eine deutsche Dependance in der NBA gemacht. Jetzt will Orlando diese Entwicklung zum Geldverdienen nutzen – mit prominenter Hilfe in München und Kitzbühel.

Von Jonas Beckenkamp

Zum Jahreswechsel ein paar Kalorienbomben in Form von Burgern, das entspricht nicht der klassischen Athletendiät. Aber um die ging es an einem Abend kurz vor Silvester in der Münchner Innenstadt nur am Rande. In einem Club in der Rumfordstraße hatten die Orlando Magic in Zusammenarbeit mit Marketingprofis ein ausgewähltes Basketball-Publikum eingeladen. „Watch Party“ zur NBA-Partie zwischen den Magic und den Brooklyn Nets, so lautete das Motto der Veranstaltung: Auf XXL-Bildschirmen bei Gratisverkostung Basketball aus den USA schauen, exklusiver Rahmen, etwas Prominenz, dazu die Reichweite von Influencern – die Klaviatur gängiger Verbreitungsmechanismen.