Napier absolvierte von 2014 bis 2020 354 NBA-Spiele für Miami Heat, Orlando Magic, die Portland Trail Blazers, die Brooklyn Nets, die Minnesota Timberwolves und die Washington Wizards. Dort kam er auf im Schnitt 7,1 Punkte. In der vergangenen Saison lief er für die Euroleague-Klubs Armani Mailand und Roter Stern Belgrad auf. „Mein Ziel ist es, nächste Saison mit den Bayern-Fans einige ganz wichtige Siege feiern zu können. Ich glaube, dass uns das unter der Führung von Coach Herbert gelingen kann“, sagte Napier.

Erst am Montag hatte Herbert bei seiner Vorstellung in München große Ziele formuliert: „Die Vision, die ich vorgegeben habe, war die Verteidigung der deutschen Meisterschaft und das Final Four der Euroleague.“ Napier ist neben Weltmeister Johannes Voigtmann, mit dem er auch in Mailand zusammengespielt hatte, Yam Madar, Oscar da Silva und Kevin Yebo der fünfte Bayern-Neuzugang in diesem Sommer.