Am Ende blieb Franz Wagner nur die Einsicht, dass alles eben ein Prozess ist. „Ich glaube, ich habe mich im Vergleich zum letzten Jahr verbessert“, sagte der Berliner NBA-Basketballer zu seiner persönlichen Playoff-Leistung mit mehr als 25 Punkten im Schnitt. Doch letztlich „steht leider das gleiche Resultat. Hoffentlich können wir im nächsten Jahr über diese Runde hinaus kommen“. Wie vergangene Saison musste er sich mit seinem Team Orlando Magic schon zu Beginn der K.-o.-Runde verabschieden. Und diesmal war die Sache gegen Boston sogar noch eindeutiger als im Vorjahr gegen die Cleveland Cavaliers.

Mit 1:4 ging die Serie an den großen Favoriten, Wagner und Orlando hatten es nach Kräften versucht, doch es war wenig auszurichten. Die letzte Partie ging mit 89:120 (49:47) verloren, da half auch ein erneut willensstarker Auftritt des Weltmeisters nichts. 25 Zähler, einige druckvolle Aktionen zum Korb, allein der Dreier war wieder Wagners Problem. Aus der Distanz lief es bei ihm nicht in den Playoffs. „Das ist frustrierend. Das ist etwas, woran ich arbeiten muss“, fand er, ehe er sich in den Urlaub verabschiedete. Und wenn sein frühes Aus einen positiven Aspekt haben sollte, dann diesen: Er hat nun Zeit, sich auszuruhen und auf die Basketball-EM Ende des Sommers (27. August bis 14. September) vorzubereiten.

Ein ähnliches Schicksal, nur ohne EM, steht Maxi Kleber bevor. Auch er erlebte mit den LA Lakers ein Erstrunden-Aus – inklusive eines kuriosen Comebacks beim 96:103 gegen Minnesota. Der Würzburger absolvierte nach monatelanger Verletzungspause im fünften Spiel der Serie seine erste Partie für die Lakers nach seinem Trade aus Dallas. Kleber durfte knapp fünf Minuten mitmachen, er kam auf zwei Punkte von der Freiwurflinie. Auch hier hieß das Resultat am Ende 1:4 - was insbesondere für die Lakers-Berühmtheiten Luka Doncic und LeBron James ein unangenehmes Saisonende bedeutet.