Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es ist einer dieser Sätze, die die Arena zum Johlen bringen sollen. Die Los Angeles Lakers hatten im letzten Heimspiel der regulären Saison vorigen Mittwoch das Meisterbanner für die letzte Spielzeit unters Hallendach gezogen, und LeBron James sollte ein paar Worte ans Volk richten. Er sagte, was Fans in so einem Moment hören wollen, das Schlusswort lautete: "Und jetzt lasst uns versuchen, den Titel zu verteidigen!" Gejubelt wurde wie erwartet. Und die neutralen Beobachter waren nur verblüfft, als James den Satz in den Katakomben wiederholte und dabei so ernst schaute, als ginge es ums Wohlergehen seiner Kinder: "Wir wollen den Titel verteidigen!"

Denn: Erst einmal müssen sich die Lakers für die Playoffs qualifizieren. Die zehnbeste Bilanz (42:30) reichte für Platz sieben in der Western Conference, und die Regeln der Basketballliga NBA besagen in dieser Saison: Sieben spielt gegen Acht um Platz sieben der Setzliste, der Verlierer kämpft zwei Tage später gegen den Gewinner der Partie Neun gegen Zehn um den verbliebenen Playoff-Platz.

Eine Qualifikation vor den Playoff? Das sei völliger Blödsinn, da sind sich fast alle einig. Und doch führt dieser Modus nun zum wohl spannungsreichsten Duell der letzten Jahre, bei dem es nicht um einen Titel geht. Mittwochabend, beste Sendezeit: Los Angeles Lakers gegen Golden State Warriors. Und das heißt: LeBron James, 36, gegen Steph Curry, 33.

Diese beiden Klubs, diese beiden Spieler haben ihren Sport im vergangenen Jahrzehnt geprägt: Die Lakers gewannen zwei Titel (2010, 2020), die Warriors drei (2015, '17, '18). Curry erreichte mit den Warriors, denen er seit Karrierebeginn 2009 treu ist, fünf Mal nacheinander die Finalserie. In der Saison 2015/16 verbuchten sie 73 Siege, ein Rekord in der NBA-Geschichte (73), Curry wurde damals ohne Gegenstimme zum wertvollsten Spieler einer Saison gewählt, auch das bis dahin ohne Beispiel. James erreichte mit seinen Vereinen acht Mal nacheinander und insgesamt neun Mal die Finals, er triumphierte zwei Mal mit Miami Heat (2012, '13) sowie je ein Mal mit den Cleveland Cavaliers (2016) und den Lakers vor Jahresfrist.

Ein Duell LeBron James gegen Steph Curry um die Teilnahme an den Playoffs ist in etwa so ähnlich, als würden sich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo um den Zugang zur Champions League streiten. Die Folge ist, dass all jene, die von diesem Play-In-Format überhaupt nichts halten, plötzlich unfassbar aufgeregt sind und jene loben, die es eingeführt haben. Dagegen bekundete James vor einigen Wochen, dass die Formatmacher gefeuert werden müssten.

"Es ist erstaunlich, wie häufig sich unsere Pfade gekreuzt haben und wie unsere Laufbahnen miteinander verknüpft sind", sagt James derweil über Curry. Vier Mal sind sich die Rivalen in der Finalserie begegnet, jeweils Warriors gegen Cavaliers, drei Mal hat Curry gewonnen. "Mein Respekt für ihn könnte größer nicht sein", erklärt James nun: "Für mich ist er der wertvollste Spieler dieser Saison. Er hat sein Team allein in diese Position gebracht." Allerdings sagt James so etwas auch deshalb, weil er selbst lange durch eine Knöchelverletzung gehandicapt war.