LeBron James Jr. hat’s geschafft, er läuft diese Saison für die Los Angeles Lakers auf – als erster NBA-Spieler in einem Team mit seinem Vater. Ein Traum? Sicher, fragt sich nur: wessen.

Von Jürgen Schmieder

Man muss sicher kein Mitleid haben mit LeBron Raymone James Junior; der junge Mann führt ein Leben, von dem 99,9 Prozent der Menschen noch nicht einmal zu träumen wagen. Er ist im Alter von 19 Jahren finanziell unabhängig – nicht nur deshalb, weil er das älteste dreier Kinder von Basketball-Legende und Milliardär LeBron Raymone James Sr. ist; über Werbeverträge, unter anderem mit Nike und Beats by Dre, hat er ein eigenes Vermögen in Höhe von zehn Millionen Dollar angehäuft. Trotz eines angeborenen Herzfehlers hat er es zum Basketballprofi geschafft: Das NBA-Team Los Angeles Lakers hat ihn heuer bei der landesweiten Talentbörse ausgewählt; in dieser Woche wurde er offiziell vorgestellt.