Wie es um den deutschen Basketball bestellt ist, so ganz generell? Da holt Isaiah Hartenstein ein wenig aus. Natürlich durchlaufe dieser Sport gerade eine „goldene Ära“, findet der zweite deutsche Basketballer neben Dirk Nowitzki mit einem Meisterschaftsring der US-Profiliga NBA. Bei den Frauen gibt es in Marlies Askamp, Leonie Fiebich und Nyara Sabally sogar drei deutsche WNBA-Siegerinnen. Und überhaupt gehe es hier doch ums Welt- und Europameisterland mit einer steigenden Anzahl an USA-Legionären und -Legionärinnen. Um erhöhte Mitgliederzahlen in den Vereinen. Und um eine Heim-Weltmeisterschaft der Frauen in Berlin im September. Was will man denn noch?