Wie es um den deutschen Basketball bestellt ist, so ganz generell? Da holt Isaiah Hartenstein ein wenig aus. Natürlich durchlaufe dieser Sport gerade eine „goldene Ära“, findet der zweite deutsche Basketballer neben Dirk Nowitzki mit einem Meisterschaftsring der US-Profiliga NBA. Bei den Frauen gibt es in Marlies Askamp, Leonie Fiebich und Nyara Sabally sogar drei deutsche WNBA-Siegerinnen. Und überhaupt gehe es hier doch ums Welt- und Europameisterland mit einer steigenden Anzahl an USA-Legionären und -Legionärinnen. Um erhöhte Mitgliederzahlen in den Vereinen. Und um eine Heim-Weltmeisterschaft der Frauen in Berlin im September. Was will man denn noch?
Deutscher Basketballer HartensteinEin NBA-Champion für die goldenen Jungs
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Lange kümmerte sich Isaiah Hartenstein nur darum, seinen Platz in der US-Basketballliga zu finden. Jetzt geht er als Titelverteidiger in die Playoffs – und hat neue Ambitionen in der Nationalmannschaft.
Von Jonas Beckenkamp
Deutscher NBA-Champion Hartenstein:Nur der Sohnemann schläft ein
Sich selbst zurücknehmen, anderen helfen, das ist die Qualität des deutschen Basketballers Isaiah Hartenstein. Der zweite NBA-Champion aus Deutschland neben Nowitzki hat aber auch das Glück, in einem besonderen Team zu spielen.
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