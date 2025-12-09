Als Franz Wagner am Sonntag den Ort des Geschehens verließ, sah die Sache noch richtig böse aus. Gestützt von seinem Bruder Moritz, humpelte er vom Parkett des Madison Square Garden in New York, den linken Fuß angewinkelt, um ihm kein Gewicht zuzumuten. Das Publikum spendete tröstenden Applaus für den deutschen Basketball-Nationalspieler, als er in den Katakomben verschwand. Was blieb, waren Fragen: Ist da etwas kaputtgegangen? War es das Knie, das er sich bei der Landung nach einem Sprung Richtung Korb verdreht zu haben schien? Denn solche Knieverletzungen betreffen oft das Kreuzband.