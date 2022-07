Die Basketballer des FC Bayern treiben nach der missglückten Saison ohne Titel den Umbau des Kaders weiter voran. Nach den Weggängen des Deutsch-Bosniers Nihad Djedovic und des Deutsch-Kroaten Leon Radosevic haben die Münchner nun auf den deutschen Positionen nachgelegt und in Niklas Wimberg einen Nationalspieler verpflichtet. Der Power Forward war Teil jener deutschen Auswahl, die die Olympia-Qualifikation schaffte, in Tokio zählte er mit zwei Kurzeinsätzen nicht zu den Stammkräften. Der 26-Jährige wechselt vom Bundesliga-Rivalen Chemnitz, wo sich der 2,06 Meter große Athlet in den vergangenen drei Spielzeiten kontinuierlich weiterentwickelte. München ist nun die nächste Stufe in seiner Karriere, im Kader des Euroleague-Starters FC Bayern dürfte ihm eine Backup-Rolle zufallen.