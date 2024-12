Basketball-Nationalspieler Franz Wagner wird dem NBA-Klub Orlando Magic mehrere Wochen fehlen. Der 23-Jährige erlitt einen Muskelfaserriss im Bauchbereich. Wie lange der zuletzt herausragende Wagner ausfällt, ließ der Verein offen. In vier Wochen soll der Heilungsverlauf beim aktuell wichtigsten Magic-Profi begutachtet werden. Wagner liegt mit Orlando derzeit auf dem dritten Platz der Eastern Conference. Der Weltmeister gehört zu den Leistungsträgern und zeigte bislang in der Saison zumeist bärenstarke Vorstellungen. Wagner kam in allen 25 Spielen zum Einsatz und war dabei der mit Abstand beste Werfer.