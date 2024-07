Basketball:DBB-Auswahl vor Olympia in guter Form

Basketball-Weltmeister Deutschland hat das Olympia-Testspiel in Hamburg gegen die Niederlande klar gewonnen. Das Team von Trainer Gordon Herbert setzte sich am Samstagabend 95:50 (49:25) durch. Bester Werfer beim überzeugenden Erfolg vor 10 713 Zuschauern in der Barclays Arena war Andreas Obst, der an seinem 28. Geburtstag 18 Punkte erzielte. Daniel Theis kam bei seinem Comeback auf 16 Punkte.