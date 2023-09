Da kann sich Daniel Theis noch so strecken: Die Spiele der deutschen Basketballer werden im frei empfangbaren TV nicht zu sehen sein.

Obwohl die deutsche Nationalmannschaft gerade in Japan ein außergewöhnliches Turnier spielt, sucht man die Spiele in manchen Medien vergebens. Dabei hätte das Team mehr Aufmerksamkeit verdient.

Dem derzeitigen Fußballwahnsinn kann man als Sportinteressierter ja nur schwerlich entgehen: Diese ständigen Wasserstandsmeldungen über irgendwelche Kicker, die für obszöne Summen irgendwohin wechseln oder dann doch nicht. Staatssubventionierte Klubs, die mit unanständigen Geldsummen nur so um sich werfen, damit sie sich mit kickenden Posterboys schmücken können. Wer das - und nur das - in allen Details verfolgen mag, der kann an dieser Stelle das Lesen dieses Textes einstellen. Wer nicht, dem sei eine Alternative ans Herz gelegt.