Meldungen im Sportticker

Basketball, NBA: Nächstes Ausrufezeichen von Franz Wagner: Der Berliner Basketballspieler hat die Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum siebten Saisonsieg geführt. Beim 104:98 bei den Atlanta Hawks erzielte Wagner 25 Punkte und war damit bester Werfer seines Teams. Hinzu kamen vier Rebounds und zwei Blocks. Orlando sitzt dennoch bei schon 25 Niederlagen weiter auf dem vorletzten Platz in der Eastern Conference fest. Wagners Bruder Moritz befindet sich noch im Corona-Protokoll und kam entsprechend nicht zum Einsatz. Dennis Schröder erhielt beim 111:101-Erfolg der Boston Celtics gegen die Cleveland Cavaliers rund 18 Minuten Einsatzzeit, agierte aber unglücklich und kam nur auf drei Punkte. Daniel Theis saß bei der 106:126-Pleite der Houston Rockets bei Titelverteidiger Milwaukee Bucks nur auf der Bank. Isaiah Hartenstein fehlte den Los Angeles Clippers mit Knöchelproblemen beim 105:89-Sieg bei den Sacramento Kings. Die Partie der Toronto Raptors bei den Chicago Bulls war kurzfristig abgesagt worden. Die Kanadier, für die auch Nationalspieler Isaac Bonga spielt, sind wie etliche weitere Teams aktuell stark von Corona betroffen und hatten nicht mehr genug einsatzbereite Spieler zur Verfügung.

Fußball, England: Im englischen Liga-Pokal könnte es am 27. Januar im Londoner Wembley-Stadion zu einem Finale mit den deutschen Fußball-Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel kommen. In den beiden Halbfinalspielen am 3. und 27. Januar stehen sich der FC Arsenal und Klopps FC Liverpool sowie der FC Chelsea von Trainer Tuchel und Tottenham Hotspur gegenüber. Das ergab die Auslosung nach den Viertelfinal-Begegnungen am Mittwoch. Liverpool setzte sich an der Anfield Road mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Leicester City durch. Nach 90 Minuten hatte es 3:3 (1:3) gestanden. Chelsea gewann mit 2:0 beim FC Brentford. Tottenham erreichte durch ein 2:1 gegen West Ham United das Halbfinale. Der FC Arsenal hatte am Vortag mit 5:1 gegen AFC Sunderland gewonnen.

Fußball, Spanien: Real Madrid hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze in Spanien ausgebaut. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti kam am Mittwoch zu einem 2:1 (2:1) bei Athletic Bilbao. Real hat nun einen Vorsprung von acht Punkten auf den FC Sevilla, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Sevilla hatte am Vortag 1:1 gegen den FC Barcelona gespielt. In Bilbao ging Real durch zwei frühe Tore von Karim Benzema (4./7. Minute) in Führung. In der turbulenten Anfangsphase gelang Oihan Sancet Tirapu (10.) auch der Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht für die Hausherren. Lokalrivale Atlético Madrid dagegen kassierte im Nachholspiel in Granada ein 1:2. Es war die vierte Niederlage in Folge für den Titelverteidiger. Dabei hatte der Portugiese João Felix die Gäste nach 100 Sekunden in Führung gebracht, doch bis zur 61. Minute drehten die Hausherren die Partie. Bei Atlético feiert Trainer Diego Simeone sein zehnjähriges Dienst-Jubiläum.

Fußball, Frankreich: Spitzenreiter Paris Saint-Germain hat in der Liga einen überraschenden Punktverlust hinnehmen müssen. Ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Nationalspieler Thilo Kehrer kamn die Pariser am Mittwochabend beim FC Lorient nur zu einem 1:1 (0:1). Thomas Monconduit (40.) brachte die auf einem Abstiegsplatz stehenden Gastgeber in Führung, der Argentinier Mauro Icardi (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit in Unterzahl für den Ausgleich der Pariser. Der Spanier Sergio Ramos (85.) sah in seiner erst dritten Partie für PSG Gelb-Rot. Das Starensemble aus Paris war ohne den gesperrten Kylian Mbappé und den verletzten Brasilianer Neymar aufgelaufen. Paris liegt nun 13 Punkte vor OGC Nizza. AS Monaco mit dem früheren Bayern-Trainer Niko Kovac feierte im Kampf um einen Champions-League-Platz einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Stade Stade Rennes. Kevin Volland (72.) erzielte den Siegtreffer für das Heimteam.