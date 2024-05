Nicole Brochlitz, 20, galt als wichtigste Personalie, seit die Nördlingen Angels trotz angespannter Finanzlage ihren Verbleib in der Basketball-Bundesliga der Frauen (DBBL) bekannt gegeben haben - am Donnerstag aber meldete der Verein, dass sich die Jugendnationalspielerin gegen einen Verbleib entschieden hat. Die drittbeste Dreierschützin der vergangenen Saison werde sich nach nur einem Jahr in Nördlingen einem anderen Bundesligisten anschließen, teilte die BG Donau-Ries mit.