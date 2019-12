Vielleicht taugt dieses Duell am besten, um den Unterschied dieser beiden Mannschaften zu verdeutlichen: John Bryant war Center der Meistermannschaft des FC Bayern, bei deren erstem Titel in der Basketball-Bundesliga 2014. Der 2,11-Meter-Koloss war ein wichtiger Akteur für die Münchner, spielte in der Folgesaison in der Euroleague, musste aber eine Spielzeit später einem gewissen Devin Booker Platz machen. Booker wiederum ist mittlerweile ein wichtiger Faktor bei Khimki Moskau, einer Mannschaft, die den Euroleague-Titel anpeilt. Das nur nebenbei. Bryant jedenfalls, der mittlerweile 32 Jahre alt ist und nach wie vor eine unübersehbare Schwäche für Fast Food zu haben scheint, spielt nun für die Gießen 46ers, ein Team, für das der Klassenerhalt in der Bundesliga ein größeres Thema als das internationale Geschäft ist. Am Sonntag also gastierte der FC Bayern bei den Mittelhessen, gewann nach einem schläfrigen ersten Viertel sicher mit 82:70 (42:29) und stellte mit dem zwölften Sieg im zwölften Spiel seine Ausnahmestellung in der Liga eindrucksvoll unter Beweis.

Dabei bekam es Bryant mit Mathias Lessort zu tun, dem Center der französischen Nationalmannschaft. Der ist acht Jahre jünger und mit 2,06 Metern etwas kleiner als Bryant, anstatt mit Hüftgold aber mit riesigen Muskeln ausgestattet, ein unglaublicher Athlet, der dies in Gießen beispielsweise mit ein paar mächtigen Dunkings unter Beweis stellte. Lessort war Münchens Bester, erzielte 13 Punkte und sammelte neun Rebounds. Sein Pedant Bryant ist für die 46ers ein entscheidender Spieler, er war ebenfalls erfolgreichster Werfer mit 15 Punkten und griff sich zwölf Rebounds. In einem Kader wie dem des FC Bayern München würde er aber keinen Platz mehr finden. Denn Lessort ist nicht einmal erster Center in der Auswahl des Meisters. Der heißt Greg Monroe, ist aus der NBA nach München gekommen und war gar nicht mitgereist, er hat Probleme mit dem Ellenbogen und wurde geschont. Wie im Übrigen auch Josh Huestis, der mit Magenproblemen ebenfalls zu Hause geblieben war, und Vladimir Lucic, der sich wegen einer kleineren Blessur an einer Zehe auf der Bank ausruhen durfte.

Was alles nicht weiter ins Gewicht fiel, denn diese Mannschaft ist von so hoher Qualität, dass praktisch jeder Akteur einspringen kann. Am Sonntag waren das neben Lessort besonders Kapitän Danilo Barthel (13 Punkte), Petteri Koponen (12), Maodo Lo (11) und Nihad Djedovic (10). Es gab also den zwölften Sieg im zwölften Spiel, der Meister bleibt in der Bundesliga die Referenzgröße. Nur im ersten Viertel, das mit 21:17 an die Gastgeber ging, schwächelten die Bayern. Doch Trainer Dejan Radonjic wusste sein Team mit einem Brüllanfall aufzuwecken, was für den ruhigen Montenegriner selten ist - aber Wirkung zeigte. Mit einem 21:0-Lauf drehten die Bayern das Spiel also schon vor der Pause und führten zu selbiger bereits mit 42:29 Punkten. Als Koponen mit einem Dreier die zweite Halbzeit eröffnete, wurde es immer stiller in der in dieser Saison erstmals ausverkauften Gießener Halle.

Zwei Tage zuvor hatten Koponen und seine Kollegen in der Euroleague noch eine ähnliche Erfahrung machen müssen, als sie nach dem 67:77 gegen den FC Barcelona mit hängenden Köpfen und der Erkenntnis vom Feld schlichen, dass sie ihrerseits mit einem Kontrahenten vom Kaliber der Katalanen nicht mithalten können. Denn im Gegensatz zum Sonntag kontrollierte da der Gegner das Geschehen, war die hoch subventionierte Auswahl aus Spanien in der Lage, wenn nötig zuzulegen. Grundlage hierfür war eine exzellente und für die Münchner sehr unangenehme Abwehrarbeit, die Ballgewinne und schnelle Konterangriffe provozierte.

Wie den Bayern gegen Gießen genügte am Freitagabend den Spaniern um ihren Topspieler Nikola Mirotic, der aus der NBA zurück nach Spanien gekommen ist, ein herausragendes zweites Viertel, um den Vorsprung zur Pause (39:25) in den zweistelligen Bereich zu drücken, den der Titelfavorit dann aufgrund seiner Klasse problemlos ins Ziel brachte. Die Münchner wussten zwar immer wieder zu gefallen, vor allem Topscorer Paul Zipser (19 Punkte) und Lucic (11) taten sich dabei hervor, doch ernsthaft gefährden konnten sie Barcelona eben nicht. Die Gäste, das musste man an diesem Abend festhalten, waren schlichtweg zu stark. Der FCB ist nun wieder zwei Siege vom achten Platz in der Euroleague entfernt, der das Saisonziel des Klubs im internationalen Geschäft markiert, da er bekanntlich als letzter zur Teilnahme an der Endrunde berechtigt. Schon am kommenden Freitagabend gegen Zalgiris Kaunas (20.30 Uhr), aktuell Vorletzter in der europäischen Königsklasse, ist hierfür ein Heimsieg unabdingbar.

Die Endrunde in der BBL ist für die Bayern selbstredend kein Thema, Teams wie Gießen sind kein Maßstab. Dafür ist der Unterscheid einfach zu gewichtig.