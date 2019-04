5. April 2019, 23:11 Uhr Basketball Muntere Ehrenrunde

Die Bayern-Basketballer beenden die Euroleague-Saison mit einem unterhaltsamen 84:77-Sieg über Gran Canaria.

Von Joachim Mölter

Wenn bei einer Sportveranstaltung ein Zuschauer aufs Spielfeld stürmt, dann greifen für gewöhnlich sofort die Ordner ein, sie packen zu und schleppen ihn gleich wieder weg. Am Freitagabend ließen sie einen Eindringling ausnahmsweise mal gewähren - denn Uli Hoeneß darf das, er darf ja fast alles. Der Präsident des FC Bayern München platzte also kurz vor Beginn der Euroleague-Partie seiner Basketballer gegen Herbalife Gran Canaria in den gewohnten Ablauf: Er schnappte sich das Hallenmikrofon und sprach erst mal den Fans seinen Dank aus für die Unterstützung im internationalen Wettbewerb. Dann lobte er auch Trainer Dejan Radonjic und dessen Mannschaft: "Sie haben sich fantastisch geschlagen." Erst dann konnte es losgehen mit dem Spiel, das die Münchner schließlich 84:77 (44:35) gewannen.

Es ist schon bemerkenswert, wenn Uli Hoeneß eine seiner Mannschaften lobt, obwohl die gerade aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist. Aber die Basketballer hatten sich ja tatsächlich tapfer geschlagen bei ihrem Debüt in der reformierten Euroleague: 14 Saisonsiege im höchsten kontinentalen Wettbewerb hat jedenfalls noch kein deutscher Klub geschafft. Brose Bamberg war im alten Modus einmal auf 13 Erfolge gekommen, bei insgesamt aber weniger Partien (24).

Abgesehen vom prestigeträchtigen 14. Euroleague-Erfolg (bei 16 Niederlagen), war es um nicht mehr viel gegangen am 30. und letzten Spieltag der Hauptrunde.

Nur um die Ehre und darum, "die Euroleague-Saison so gut wie möglich zu Ende zu bringen", wie es der Münchner Guard Braydon Hobbs formulierte. Die Gäste von der Kanarischen Insel (8:22 Siege) hatten schon lange keine Chance mehr auf die K.-o.-Runde der besten acht Teams, die Münchner hatten ihre letzte, nur noch sehr theoretische Playoff-Hoffnung vor einer Woche endgültig aufgeben müssen durch die 87:92-Niederlage beim Tabellenletzten Darussafaka Istanbul. Gran Canaria kam nicht mehr vom 14. Platz weg, der FC Bayern nur noch auf den elften Rang nach vorne. Beide Teams konnten also befreit von jeglichem Druck aufspielen - ideale Voraussetzung für eine muntere, unterhaltsame Partie.

Die 5163 Zuschauer im Audi Dome am Münchner Westpark bekamen tatsächlich hübsche Ballstafetten zu sehen, etliche krachende Dunks, spektakuläre Alley-Hoops und auch genügend Drei-Punkte-Treffer. Und obwohl die Partie auch eine gute Gelegenheit gewesen wäre, Spitzenkräfte zu schonen und Ergänzungsspielern sowie Talenten ein wenig Praxis zu gewähren, hatte FC-Bayern-Coach Radonjic seine beste Zwölf aufgeboten, also auch den verletzungsanfälligen Spielmacher Stefan Jovic und den zuletzt müde wirkenden Flügelspieler Derrick Williams.

Die prägenden Akteure der Münchner lenkten nach ihrer Einwechslung in der siebten Minuten auch umgehend das bis dahin ausgeglichene Geschehen in die gewünschte Richtung: Mit zwei Dreiern zum Ende des ersten Viertels leitete Williams einen 10:0-Lauf ein, den Jovic zu Beginn des zweiten Abschnitts mit zwei Körben zum 30:20 vollendete. Auf diesem Polster ruhten sich die FC-Bayern-Basketballer bis zur Halbzeit ein wenig aus, danach zogen sie noch einmal das Tempo an und den Spaniern davon, auf zwischenzeitlich 20 Punkte Differenz (73:53/30.). Williams war bei den Münchnern mit 20 Punkten der erfolgreichste Werfer und mit sechs Rebounds der eifrigste Einsammler von Abprallern, Jovic mit acht Assists der beste Vorlagengeber. Außerdem hatten Vladimir Lucic mit 13 Punkten und Petteri Koponen mit zehn Zählern großen Anteil am erfolgreichen Euroleague-Abschluss.

Auch wenn der internationale Spielbetrieb nun vorbei ist für die Münchner, geht es vorerst im gleichen strapaziösen Rhythmus weiter: Zur nächsten Bundesliga-Partie müssen sie am Sonntag zu den in dieser Spielzeit schwächelnden Frankfurt Skyliners reisen, am Donnerstag darauf geht es dann zu den um die Playoff-Teilnahme kämpfenden MHP Riesen nach Ludwigsburg, ehe am folgenden Sonntag das nächste Heimspiel ansteht, gegen die Braunschweiger Löwen. Erst danach, in der Woche vor Ostern, dürfen sie mal wieder durchschnaufen.