München (dpa) - Drei Jahre nach seinem Weggang in die NBA kehrt Basketball-Nationalspieler Paul Zipser zurück zum FC Bayern. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, unterschrieb der Flügelspieler beim deutschen Meister einen Zweijahresvertrag bis 2021. "Es wird für mich ein kleiner Neuanfang, ein zweiter Neustart sein nach fast zwei Jahren mit der Fußverletzung", sagte der 25-Jährige. Nach Greg Monroe und Josh Huestis ist Zipser der dritte Neuzugang mit Erfahrung aus der besten Liga der Welt. Der gebürtige Heidelberger war bereits von Januar 2013 bis Juni 2016 bei den Bayern aktiv, ehe er zu den Chicago Bulls ging. Zuletzt spielte er für CB San Pablo Burgos in Spanien.