Die Basketballer des FC Bayern haben am Donnerstagabend in der Euroleague bei einem 97:92 gegen Valencia ihren fünften Sieg gefeiert. Dabei zeigten sich die Münchner von der knappen Niederlage gegen Real Madrid zwei Tage zuvor gut erholt. Am Dienstagabend noch waren die Bayern trotz starker Leistung gegen die Königlichen knapp mit 64:68 Punkten unterlegen. Center Othello Hunter war gegen das spanische Team der Mann des Abends, erzielte als Topscorer 14 Punkte und offenbarte dabei von der Dreierlinie eine hohe Treffsicherheit. Wie schon gegen Madrid fehlten Trainer Andrea Trinchieri in Kapitän Vladimir Lucic und Augustine Rubit auch am Donnerstag gegen Valencia zwei Schlüsselspieler - und wieder war Hunter zur Stelle. Der US-Amerikaner scheint jegliche biologischen Gesetzmäßigkeiten zu ignorieren und agiert seit Wochen trotz seines reifen Alters von 36 Jahren konstant auf hohem Niveau. Selbst die großen Kraftanstrengungen scheinen ihm nichts anhaben zu können, immerhin spielen die Bayern seit Monatsbeginn im Zweitagesrhythmus. Hunter sammelte gegen Valencia 13 Punkte und fünf Rebounds - Mann des Abends aber war Topscorer Corey Walden mit 18 Punkten.