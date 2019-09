München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben den Spielmacher DeMarcus Nelson verpflichtet. Das teilte der deutsche Meister am Freitag mit. Der 33-jährige US-Amerikaner kommt vom französischen Double-Gewinner Asvel Villeurbanne und unterschrieb für ein Jahr bei den Bayern. Der 1,93 Meter große Neuzugang lief 2008 in der NBA 13 Mal für die Golden State Warriors auf. Zudem spielte er bereits in der Euroleague unter dem aktuellen Bayern-Trainer Dejan Radonjic bei Roter Stern Belgrad. In Frankreich wurde Nelson zuletzt zum wertvollsten Spieler der Finalserie gekürt.