Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat sich mit den Orlando Magic auf einen neuen Vertrag verständigt. Dies bestätigte sein Bruder Franz am Mittwoch nach dem Medientraining der deutschen Nationalmannschaft in München. „Es ist offiziell meines Erachtens“, sagte Franz Wagner, der überrascht wirkte, dass sein Team aus Florida bislang noch keine offizielle Mitteilung verschickt habe. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Moritz Wagner für die kommenden zwei Jahre 22 Millionen US-Dollar bekommen. Bundestrainer Gordon Herbert scherzte, er habe erwartet, dass der Weltmeister von Manila etwas mehr Geld hätte rausholen können. Zusammen mit dem frisch gedrafteten Tristan da Silva sowie seinem Bruder Franz ist der 27 Jahre alte Berliner damit einer von drei deutschen Profis in dem NBA-Team, das in der Vorsaison die erste Playoff-Runde erreichte. „Es wird extrem cool. Ich habe mich extrem gefreut für Tristan. Es ist eine gute Situation für ihn. Ich freue mich sehr, mit ihm in einem Team zu spielen. Er passt sehr gut bei uns rein“, sagte Franz Wagner. Moritz Wagner kam zum Ende der Saison 2020/2021 nach Orlando. In der vergangenen Saison hatte er einen Schnitt von 10,9 Punkten und 4,3 Rebounds und erreichte mit der Mannschaft die Playoffs.