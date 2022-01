Der NBA-Basketballer der Orlando Magic zofft sich mit dem Mann der Mavericks. In Spaniens Fußball kommt es zu einem Eklat beim Derby in Sevilla.

Basketball, NBA: Hitzige Aktion zwischen Nationalspieler Moritz Wagner und Superstar Luka Doncic: Beim 108:92-Sieg der Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen Orlando Magic ging der Slowene zwischenzeitlich auf den Berliner los, der zuvor einen Abschluss seines Mitspieler Jalen Suggs gegen Doncic bejubelt hatte. Zunächst schubste Doncic, mit 23 Punkten erneut bester Werfer der Mavs, Wagner leicht, Teamkollegen und Gegenspieler gingen sofort dazwischen, während sich der 24-Jährige schnell entfernte und sich nicht weiter an der Aktion beteiligte. Aus der Distanz rief ihm Doncic eine üble Beleidigung hinterher und wischte sich symbolisch eine Träne aus dem Gesicht. Kurz darauf beruhigte sich die Situation wieder, beide Spieler kassierten ein technisches Foul.

Wagner war bei der deutlichen Niederlage mit 16 Punkten geteilter Topscorer von Orlando, sein jüngerer Bruder Franz blieb in 27 Minuten mit sechs Punkten eher unauffällig. Das Team bleibt mit nun 36 Pleiten aus 44 Spielen Schlusslicht der Eastern Conference. Maximilian Kleber kam bei Dallas, das nun acht der vergangenen neun Spiele gewonnen hat, in fast 20 Minuten Spielzeit nur auf drei Zähler. Dennis Schröder überzeugte beim 114:112-Sieg der Boston Celtics gegen die Chicago Bulls vor allem in den Schlussminuten, insgesamt kam er auf 16 Punkte und acht Assists. Beim klaren 120:105-Erfolg der Brooklyn Nets gegen die New Orleans Pelicans musste MVP-Kandidat Kevin Durant die Partie vorzeitig beenden. Nachdem der Superstar im ersten Viertel zwölf Punkte erzielt hatte, fiel Gegenspieler Bruce Brown kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts unglücklich gegen sein Knie, die Nets sprachen anschließend von einer Stauchung. Ein MRT am Sonntag soll nähere Informationen bringen.

Fußball, Spanien: Das andalusische Pokal-Derby zwischen den spanischen Erstligisten Real Betis und dem FC Sevilla ist nach einem Fan-Eklat abgebrochen worden. Dies bestätigte der spanische Fußballverband (RFEF) am Samstagabend. Grund hierfür war das Werfen eines langen Gegenstandes aus dem Zuschauerbereich von Real Betis. Joan Jordan vom FC Sevilla war in der 39. Minute von einer Plastikstange am Kopf getroffen worden. Der Mittelfeldspieler stürzte zunächst zu Boden, konnte kurze Zeit später aber wieder aufstehen. Unmittelbar zuvor hatte Nabil Fekir per Elfmeter den 1:1-Ausgleich für Real Betis erzielt. Nach einer 45-minütigen Unterbrechung entschied das Schiedsrichtergespann, die Partie abzubrechen. Ob das Stadtduell in der Copa del Rey wiederholt oder zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt wird, war zunächst offen. "Der RFEF verurteilt alle Gewalttaten auf dem Spielfeld", schrieb der spanische Fußballverband in einer Erklärung.

Handball, EM: Bundestrainer Alfred Gislason hat den Einsatz von Torhüter Andreas Wolff in der Startformation für das zweite EM-Vorrundenspiel gegen Österreich offen gelassen. "Das ist eine gute Frage", sagte Gislason vor der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) auf eine entsprechende Frage, darauf gebe er "aber keine Antwort". Wolff hatte beim erfolgreichen Turnierauftakt gegen Belarus (33:29) zunächst auf der Bank gesessen. Nach zehn Minuten löste er Youngster Till Klimpke beim Spielstand von 2:7 ab, die deutsche Mannschaft gewann am Ende auch dank Wolff souverän.

Gislason hob unterdessen die Bedeutung des zweiten Gruppenspiels gegen das Nachbarland hervor. "Wir tun gut daran, uns auf das nächste Spiel gegen Österreich zu konzentrieren. Das ist extrem wichtig für uns", sagte der Isländer: "Wir wollen unbedingt diese beiden Punkte und das Spiel gewinnen." Zum Vorrundenabschluss trifft das DHB-Team am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) dann auf Polen. Die ersten beiden Mannschaften der Gruppe erreichen die Hauptrunde. Österreich steht nach seiner Auftaktniederlage gegen Polen (31:36) bereits unter Zugzwang. "Die werden heiß sein, die müssen das Spiel nämlich gewinnen", sagte Linkshänder Christoph Steinert, einer von acht Turnier-Debütanten im deutschen Team: "Ich glaube, das wird ein cooler Kampf."