Die Basketball-Bundesliga (BBL) verlängert ihre Hauptrunde, um coronabedingt verschobene Spiele nachholen zu können. Playoff-Teilnehmer haben nun bis zum 18. Mai Zeit, eventuell verbleibende Partien nachzuholen; die Playoffs sollen spätestens am 20. Mai beginnen. Der Best-of-five-Modus wird beibehalten, das letzte Finalspiel muss spätestens am 13. Juni ausgetragen werden, weil danach die Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die Olympia-Qualifikation (28. Juni bis 4. Juli) beginnt. Die 18 BBL-Klubs einigten sich außerdem auf Regelungen für den Fall, dass Partien der Haupt- oder der K.-o.-Runde komplett ausfallen, weil Mannschaften in Corona-Quarantäne müssen. So wird unter bestimmten Voraussetzungen ein Abstieg ausgeschlossen. Für Halbfinale und Finale wurde zudem ein Nachrückverfahren etabliert, falls ein beteiligtes Team nicht spielen kann.