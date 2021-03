Jeder, der schon einmal zu tief ins Glas geschaut hat, der weiß genau, dass das Erwachen danach eine heikle Sache werden kann. Nun haben die Basketballer des FC Bayern München nach dem Sieg gegen Anadolu Efes dem Alkohol sicher nicht im Übermaß gefrönt. Gleichwohl haben sie am vergangenen Freitag beim hart erkämpften 80:79-Erfolg gegen den Euroleague-Titelfavoriten einen rauschhaften Abend erlebt, und wer sich im Spielerkreis angesichts einer besonders profihaften Einstellung nicht einmal das Siegerbierchen gegönnt hatte, war zumindest mit Adrenalin vollgepumpt. Also stellte sich vor der Partie gegen die Hakro Merlins Crailsheim nur 48 Stunden später die Frage, wie die Protagonisten die Anstrengungen des Euroleague-Triumphes aus den strapazierten Körpern geschüttelt hatten. Man muss sagen: bravourös. Der 79:74-Erfolg war zwar hart erkämpft, aber der Favorit bewältigte die unangenehme Aufgabe in der Basketball-Bundesliga (BBL) erfolgreich und festigte damit den dritten Tabellenplatz.

Die Crailsheimer erwischen die strapazierten Bayern erneut in einem günstigen Moment

Dass diese Partie beim BBL-Tabellenfünften kein Selbstläufer wird, war nach dem ersten Vergleich Ende Januar klar, den die Bayern knapp mit 103:105 verloren hatten. Schon im Hinspiel hatten die Crailsheimer den Favoriten in einer ähnlichen Situation erwischt, die Münchner waren nach Siegen bei ZSKA und Khimki gerade von einem so erfolgreichen wie fordernden Moskau-Trip heimgekehrt, der letztlich zu viel Energie aus den Spielerkörpern gesaugt hatte. Topscorer beim damaligen Gast war der bestens aufgelegte Spielmacher Trae Bell-Haynes mit 31 Punkten. Seine Kreise galt es also bei der Revanche in Baden-Württemberg einzuengen. Das gelang prächtig, vor allem Nick Weiler-Babb, der schon gegen Istanbul sehr stark verteidigt hatte, setzte dem Kanadier zu und hielt ihn bei acht Punkten. Crailsheims Talent im Kader beschränkt sich aber nicht auf den kanadischen Spielmacher. So sprangen eben Fabian Bleck, der mit 21 Punkten seinen Karriere-Bestwert erzielte, Nimrod Hilliard (13 Punkte) und Elias Lasisi (14) in die Bresche. Zudem wusste der finnische Trainer Tuomas Iisalo sein ausgeruhtes Team erneut bestens auf den strapazierten Gegner einzustellen.

Den Münchnern, bei denen Trainer Andrea Trinchieri seinen Guards Zan Sisko und Diego Flaccadori sowie Forward JaJuan Johnson eine Pause gegönnt hatte, waren nach einem guten Start inklusive 7:2-Führung, die vor allem Regisseur Wade Baldwin zu verdanken war, die müden Beine zusehends anzumerken. Das Spiel lief nicht rund, die Münchner nahmen schlechte Würfe, verloren viele Bälle. Was auch der starken gegnerischen Defensive geschuldet war, die Gastgeber nämlich hatten flinke Beine und schnelle Hände. Crailsheim verteidigte giftig und mit hoher Intensität. So hatten die Merlins vor Wochenfrist BBL-Tabellenführer Ludwigsburg die erst zweite Saisonniederlage beigebracht. Die Merlins wirkten selbstbewusst und frisch, zauberten zudem einen erfolgreichen Dreier nach dem anderen aus dem Hut und brachten den Favoriten mit fortlaufender Spieldauer immer ärger in Bedrängnis. Nach dem ersten Viertel lag der FCB mit 16:15 noch knapp vorn, zur Halbzeit hatte Crailsheim das Spiel gedreht und führte 35:31.

Die Bayern raffen sich einmal mehr zu einer Energieleistung auf und drehen einen Rückstand

Aber die Münchner zeichnet in dieser Saison nicht nur ihre individuelle Klasse aus, sondern auch ihre Mentalität. In zahlreichen Duellen hat die Trinchieri-Truppe teils große Rückstände aufgeholt, Spiele erst in der Schlussphase entschieden. So auch am Sonntagabend. Irgendwo hatten die Spieler etwas Energie in der Kabine gefunden. Der FCB erhöhte den Druck in der Defensive, plötzlich bekamen die Merlins Probleme beim Punkten. Und in der Offensive hatte Spielmacher Wade Baldwin die 31 Punkte seines Gegenübers Bell-Haynes vom Hinspiel wohl als Majestätsbeleidigung empfunden. Jedenfalls zeigte der US-Amerikaner eine atemberaubende Leistung, erzielte mit 32 Punkten einen neuen persönlichen Bestwert und führte sein Team zum Sieg. Auch Jalen Reynolds quetschte den letzten Rest Energie aus seinem mächtigen Leib und punktete zweistellig (11).

Der Erfolg aber war einmal mehr Resultat einer Teamleistung. Neben Baldwins Punkten waren die bissige Defensive in der zweiten Halbzeit sowie das starke Reboundspiel die Garanten. Allein offensiv sicherten sich die Münchner 14 Bälle am Brett - und damit zweite Wurfchancen. Wobei sich neben Vladimir Lucic (11 Rebounds) Reynolds (9) und Weiler-Babb (5) hervortaten. Weiler-Babb stellte seinen Ruf als bester Münchner Abwehrspieler mit der letzten Spielszene eindrucksvoll unter Beweis: Im Duell mit Bell-Haynes dribbelte er diesem den Ball aus den Händen, um diesen nach einer Drehung in der Luft mit einem Dunking zum Endstand in den Korb zu hämmern. "Es war ein schwieriges, schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner. Sie haben große Dreier getroffen, aber wir fahren mit einem sehr guten Sieg nach Hause", sagte Trinchieri nach dem Spiel. Auch der Trainer wirkte müde.