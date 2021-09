Von Ralf Tögel

Die Basketballer des FC Bayern München haben den ersten Titel der Saison verpasst. Freilich zählt der Magenta-Cup eher zu den unbedeutenderen Trophäen, gleichwohl sahen Spieler wie Trainer wenig amüsiert drein, als die Mannschaft von Roter Stern Belgrad selbigen Pokal jubelnd in Empfang nahm. Besondere Freude dürfte der Triumph dem Trainer der Serben bereitet haben, Dejan Radonjic war in München ja der Vorgänger von Andrea Trinchieri und hatte vor einem Jahr dem Italiener weichen müssen.

Mit Trinchieri wollen die Münchner eine neue Ära begründen, was in der vergangenen Saison mit Pokalsieg und Euroleague-Viertelfinale schon mal passabel geklappt hat. Nun muss der Maestro allerdings einen recht großen Umbruch gestalten und neun neue Spieler integrieren. Der Bayern-Headcoach hat kürzlich über seine Idee vom Basketball dieser Saison referiert, die wichtigsten Eckpfeiler: Eine aggressive Abwehr mit vielen Balleroberungen, der Ballvortrag soll in hohem Tempo vonstatten gehen und der Abschluss öfter als in der vergangenen Spielzeit von der Dreipunkte-Linie gesucht werden.

Vor allem in der Partie gegen den italienischen Meister Virtus Bologna war davon schon viel zu sehen. In Andreas Obst, der aus Ulm wechselte, hat sich den Münchnern ein starker Distanzschütze angeschlossen. Er war gegen die Italiener mit 18 Punkten auch Topscorer. Darrun Hilliard, der von ZSKA Moskau kam, ist ebenfalls ein guter Dreier-Schütze und kann viel Tempo ins Spiel bringen. Augustine Rubit kam vom litauischen Serienmeister Zalgiris Kaunas und zeigte als Bayern-Topscorer im Finale (16 Punkte), dass er helfen kann, den Verlust von Jalen Reynolds (zu Maccabi Tel Aviv) zu kompensieren.

Im letzten Viertel schwinden bei den Bayern die Kräfte, auch weil wichtige Spieler fehlen

Eine weitere signifikante Änderung bekamen die rund 1100 Zuschauer im Audi Dome - das Gros davon entstammte offenbar der serbischen Gemeinde in München - zu sehen: Die Bayern haben Qualität und Quantität des Kaders erhöht. Und das, obwohl in Othello Hunter, Nihad Djedovic, Leon Radosevic, Corey Walden, Joshua Obiesie und Paul Zipser wichtige Akteure verletzungsbedingt hinter der Bande Platz genommen hatten. Dieser große Kader gibt Trinchieri viel mehr Möglichkeiten - eine Erkenntnis aus den brutalen Anforderung der Vorsaison mit drei Wettbewerben. Zudem haben die meisten Zugänge bereits Erfahrung mit dem Italiener gesammelt, was den Umgang mit dessen oft ruppiger Art erleichtern sollte. Wie schon im Halbfinale dominierten die Gastgeber auch die Partie gegen Belgrad - bis zum letzten Viertel, als sie eine scheinbar sichere 14-Punkte-Führung (57:43) noch aus der Hand gaben. In den finalen Minuten waren dem reduzierten Kader die Anstrengungen der intensiven Vorbereitung anzumerken. Die Quote an technischen Fehlern und Fehlwürfen stieg, Belgrad wusste die Nachlässigkeiten zu nutzen und holte sich mit dem letzten Wurf von Kapitän Luka Mitrovic den knappen Sieg.

Das Spiel um Platz drei gewann Athen in einem engen Match nach zweimaliger Verlängerung gegen Bologna 112:111. Nick Weiler-Babb, nach langer Verletzungspause in den Kader zurückgekehrt, wollte fehlende Energie als Entschuldigung nicht gelten lassen. Man habe es versäumt, den Lauf des Gegners in der Schlussphase zu stoppen. Dennoch fand der Münchner Guard, dass es eine gelungene Standortbestimmung war, "so schwere Spiele sind wichtig und helfen uns zum Saisonstart". Überbewerten sollte man die Ergebnisse nicht, zumal in allen Teams wichtige Spieler fehlten. Bei Belgrad hatte sich Aaron White beim Halbfinalsieg gegen Athen die Hand gebrochen, Maik Zirbes sprang an alter Wirkungsstätte mangels Center-Spielern ein. Der 31-Jährige spielte zuletzt in Dubai und hält sich bei seinem ehemaligen Klub fit, wo er sich für einen neuen Vertrag empfehlen will.

Für den FC Bayern steht am Wochenende ein weiteres Testturnier in Bayreuth an, ehe die Saison mit dem Heimspiel gegen Ulm am 26. September (18 Uhr, Audi Dome) beginnt. In Bayreuth treffen die Bayern im Halbfinale auf Straßburg, weitere Teilnehmer sind die Bundesliga-Konkurrenten Mitteldeutscher BC und Bayreuth. Der Pokal im Übrigen wird von einem ortsansässigen Elektrofachmarkt gestellt und dürfte die Wertigkeit der Magenta-Trophäe unterschreiten. Die Münchner Spieler würden ihn dennoch gerne mit nach Hause nehmen.