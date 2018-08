29. August 2018, 18:56 Uhr Basketball Mission erfüllt

Der deutsch-slowakische Basketball-Profi Anton Gavel beendet mit 34 Jahren und dem Double mit dem FC Bayern München seine Karriere. Die Bundesliga verliert einen prägenden Spieler.

Von Ralf Tögel

Anton Gavel saß da und lächelte verlegen. Der Basketball-Profi ist keiner, der sich in den Vordergrund drängelt. Auf einem Bildschirm über seinem Kopf flimmerte ein Filmchen: Anton als Zugang des FC Bayern, Anton mit Bart, Anton gibt einen Zuckerpass, Anton beim Eishockeyspielen, Anton trifft einen wichtigen Dreier, Anton beim Rasieren, Anton ohne Bart. Am Ende des Videos stand: Danke Anton. "Ich werde mit dem Basketballspielen aufhören", sagte Gavel nun, "es war meine letzte Saison, ich werde nie wieder professionell Basketball spielen."

Es war heraus, Gavel wirkte erleichtert, er sagte: "Es war eine schwere Entscheidung, aber ich bin überzeugt, dass es die richtige war." In dem 34-jährigen Deutsch-Slowaken verlässt ein Spieler die Basketball-Bühne, der gegen sein Naturell immer in der ersten Reihe stand. Zwar war er in seiner letzten Saison für den FC Bayern München nicht mehr der beste Profi im Kader, aber er führte die Münchner Basketballer als Kapitän zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte, Gavel hielt die Ansprachen an die Kollegen, er stand in unbequemen Momenten Rede und Antwort, er war prägender Teil des Kollektivs.

Es ist nicht vielen großen Spielern vergönnt, an einem Punkt ihrer Karriere zurückzutreten, den man auch als Höhepunkt bezeichnen kann. Anton Gavel ist das gelungen. "Wenn es einer verdient, dann Anton", sagte Marko Pesic, der Geschäftsführer der Bayern-Basketballer stand seinem Kapitän ein letztes Mal zur Seite. Er habe natürlich frühzeitig von den Überlegungen des Vorarbeiters gewusst, erklärte Pesic, "deshalb haben wir begonnen, eine Mannschaft ohne unseren Teamkapitän aufzubauen". Denn der fehlte bereits beim Trainingslager in Riva del Garda, ein eindeutiges Indiz für seinen anstehenden Ruhestand. Ein Plätzchen im Münchner Kader hätte sich gleichwohl noch gefunden, denn auch im Herbst seiner aktiven Schaffenszeit hätte Gavels Qualität für die Bundesliga allemal gereicht.

Doch der verspürte weder das Verlangen auf eine weitere fordernde Saison beim hoch ambitionierten Doublesieger, der seine Herausforderungen zukünftig ja zudem auf höchster kontinentaler Ebene in der Euroleague sieht. Noch wollte Gavel bei einem mittelmäßigen Bundesligateam anheuern, um die Erwartungen fortan herunterzudimmen, wie das viele Kollegen tun. Denn sein Anspruch an sich selbst war immer hoch. Gavel war ein gefürchteter Abwehrspieler und treffsicherer Distanzschütze, seine Dreier segelten mit der charakteristisch flachen Flugkurve ins Ziel. Gavels Berufsethos galt als vorbildlich, er war ein Vorzeigeprofi: "Ich war eigentlich nie das große Talent, bin nicht so athletisch und auch nicht der Super-Techniker, ich habe mir alles hart erarbeitet." Nun habe er aber in sich hineingehorcht und festgestellt, dass es immer schwieriger wurde, sich auf diesem Level zu motivieren.

Der Sport verliert in jedem Fall eine große Persönlichkeit, Gavel zählte jahrelang nicht nur zu den besten, sondern auch zu den beliebtesten Profis der Liga. Der in Kosice geborene Athlet wollte ursprünglich Eishockeyspieler werden, doch sein Vater, der eine Jugendmannschaft trainierte, brachte ihn zum Basketball. Im Alter von gerade mal 15 Jahren wechselte er zum Zweitligisten BG Karlsruhe, kam nach Stationen in Gießen, Spanien und Griechenland zu Brose Bamberg. Um dort eine Ära mit vier Meisterschaften und drei Pokalsiegen zu prägen und zahlreiche persönliche Auszeichnungen zu sammeln, ehe er sich 2014 dem prosperierenden Konkurrenten Bayern München anschloss - ein Wechsel, der in Oberfranken nicht viele Freunde fand. Gavel, den seine Mitspieler "Tono" rufen, blickt jetzt auf 458 Partien in der Basketball-Bundesliga (BBL) zurück, sowie auf fünf Meisterschaften und vier Pokalsiege. In der Euroleague bestritt er 70 Spiele, hinzu kommen 80 im Eurocup, 89 Länderspiele für die Slowakei sowie - nach seiner Einbürgerung vor drei Jahren - zwölf für Deutschland. Vergangenheit. Ob ihm etwas fehlen werde? Gavel holte tief Luft, lächelte, dann sagte er: "Ich werde die Spiele, das Sich-beweisen-müssen sicher vermissen", doch dies beschäftige ihn derzeit nicht. Viele Leistungssportler fallen nach ihrem Karriereende in ein Loch, zu dieser Sorge besteht bei Gavel kaum Anlass, so entspannt und glücklich wirkte er bei seinem Abschied. Gerade in den zurückliegenden Wochen war das nicht immer so, das Aus im Eurocup, der Entwicklungsstillstand im Team, der Trainerwechsel, das alles zehrte an den Nerven. Selbst ihm war die Leichtigkeit abhanden gekommen, er wirkte angespannt, die Leistungskurve sank, er rückte ins zweite Glied. Bis ihn der neue Trainer Dejan Radonjic zurück in die erste Reihe beorderte, mit einem Ende wie nach Drehbuch: "Diese beiden Pokale als Kapitän in die Höhe zu stemmen, war etwas ganz Besonderes. Ich bin hier angetreten, um Titel zu gewinnen, der Job ist erledigt."

Über die Zukunft will sich Gavel derzeit keine Gedanken machen, die Familie habe oberste Priorität. Er bleibt in München, allein schon wegen seiner beiden schulpflichtigen Kinder, wie er sagt, im Oktober kommt ein Töchterchen hinzu.

Und dann? "Ich weiß es wirklich noch nicht", sagte Gavel, er freue sich einfach auf die neue Freiheit, er genieße jeden Tag ohne Druck. Und er habe gelernt, dass man die Dinge in Ruhe angehen soll, "ich kann doch nicht sagen, ich höre als Spieler auf, jetzt werde ich Trainer". Freilich würden sie ihm beim FC Bayern nur zu gerne Brücken bauen, wie Marko Pesic betonte: "Wenn Anton kommen will, wird unsere Tür immer offen sein."