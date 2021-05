Angeführt von ihrem 21 Jahre alten Jungstar Ja Morant haben die Memphis Grizzlies als letztes Team die Play-offs in der Basketball-Profiliga NBA erreicht. Die Grizzlies setzten sich in einem Ausscheidungsspiel mit umkämpfter Verlängerung 117:112 gegen den sechsmaligen Meister Golden State Warriors durch. Sie treffen in der ersten Runde der Play-offs nun auf Utah Jazz. Für die Warriors und ihren Ausnahmespieler Stephen Curry ist die Saison dagegen beendet.