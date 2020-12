Medi Bayreuth hat in der Basketball-Bundesliga eine 79:90 (47:51)-Niederlage in Braunschweig hinnehmen müssen und weist nach dem sechsten Spieltag eine ausgeglichene Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen auf. Besonders motiviert zeigte sich bei den Gastgebern der frühere Bayreuther Lukas Meisner. Der Small Forward hatte bereits zur Halbzeit 17 seiner letztlich 20 Punkte auf dem Konto. Mit seinem ersten von fünf Dreiern in der ersten Hälfte sorgte er für die Führung, die Braunschweig über die gesamte Spielzeit nicht mehr abgab. "51 Punkte des Gegners in der ersten Halbzeit war auf keinen Fall das, was wir uns vorgenommen hatten", sagte Bayreuths Center Andreas Seiferth. "Die Braunschweiger hatten viele freie Würfe, die sie auch hochprozentig trafen. Vor allem in der Defensive hatten wir uns für heute viel mehr vorgenommen."