David McCray wird neuer Trainer der Hakro Merlins Crailsheim. Der in Speyer geborene 37-Jährige habe einen ligaunabhängigen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, teilte der Klub am Donnerstag mit. Zuletzt gehörte McCray zum Trainerstab der MHP Riesen Ludwigsburg, für die er einst auch lange als Spieler aktiv war. In Crailsheim folgt er auf den Finnen Jussi Laakso.