Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den Vertrag mit Shooting Guard Matt Thomas um ein Jahr bis zum Sommer 2025 verlängert. Der 30-Jährige bestach in der vergangenen Spielzeit unter anderem durch seine Dreierquote von knapp 50 Prozent. „Matt ist ein absoluter Musterprofi – wie jeder Neuzugang hat er aber ein wenig Zeit gebraucht, um sich an unseren Stil zu gewöhnen. Spätestens in der zweiten Hälfte der letzten Saison haben dann aber alle gesehen, was für ein unglaublicher Spieler er ist“, wird Albas Sportdirektor Himar Ojeda in der Vereinsmitteilung zitiert. Der 1,91 große US-Amerikaner setzt derweil auf Beständigkeit: „Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich für eine zweite Spielzeit beim gleichen Klub und in derselben Stadt bleiben kann“, so Thomas. „Diese Kontinuität und Stabilität zu haben, war ein wichtiger Faktor für meine Entscheidung.“