Von Ralf Tögel, München

Die Basketballer des FC Bayern haben auch das zweite Spiel der Best-of-five-Serie gegen die Merlins Crailsheim mit 83:79 gewonnen und führen in der Best-of-five-Serie des Viertelfinales nun mit 2:0. Am Sonntag (18 Uhr) können die Münchner mit einem Sieg in Crailsheim vorzeitig ins Halbfinale einziehen.

Bei den Bayern war Kapitän Nihad Djedovic erstmals seit seiner Knieoperation im März wieder im Kader. Und wie schon im ersten Vergleich war Paul Zipser sofort zur Stelle: Der Nationalspieler ragte im ersten Viertel aus einer starken Mannschaft heraus und erzielte seine 12 Punkte allesamt im ersten Viertel. Spielmacher Wade Baldwin (10 Punkte), der beim 86:66-Sieg am Mittwoch wegen eines umstritten technischen Fouls früh disqualifiziert worden war, setzte seine Kollegen mit feinen Pässen ein. Bis auf 18:6 enteilte der FCB in der Anfangsphase, aber die Crailsheimer bewiesen erneut ihre kämpferischen Qualitäten und verkürzten, angeführt von Spielgestalter Trae Bell-Haynes (23 Punkte), bis zur Pause auf 39:42.

Doch wiederum kamen die Münchner hellwach aus der Kabine, allen voran der überragende D.J. Seeley: Mit sagenhaften 18 Punkten in Folge führte der Topscorer (33) sein Team mit persönlicher Bestleistung zur 67:58-Führung vor dem letzten Viertel. Erneut kämpften sich die Merlins auf drei Punkte heran (78:75), doch die Bayern, bei denen noch Jalen Reynolds zweistellig punktete (13), brachten den Sieg routiniert ins Ziel.

Oldenburg gleicht aus

Auch Ludwigsburg ging in der Viertelfinalserie der Meisterschaft 2:0 in Führung. Der Hauptrundenerste schlug Brose Bamberg am Freitagabend in einem hart umkämpften Spiel 86:83.

Dagegen hat Oldenburg dank Klubidol Rickey Paulding den Ausgleich geschafft. Der US-Amerikaner, mittlerweile 39 Jahre alt, traf am Samstag mit der Schlusssirene zum 77:75 (39:34) gegen Ulm. Damit steht es in der Best-of-five-Serie vor Partie Nummer drei am Montag 1:1. Sechs Sekunden vor dem Ende verwandelte Troy Caupain nur einen von zwei Freiwürfen für Ulm, auf der Gegenseite sorgte Paulding per Korbleger für den Sieg.