Otis Livingston II verlässt die Würzburg Baskets. Wie der Basketball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, will der zum wertvollsten Spieler der Saison gekürte Amerikaner „eine neue Herausforderung annehmen“. Auch Collin Welp und Isaiah Washington werden künftig für andere Klubs auflaufen. Wo die neue Herausforderung für Otis Livingston II ist, gab der Verein nicht bekannt. Der Profi habe aber zahlreiche „sehr lukrative Angebote aus dem In- und Ausland vorliegen“. Livingston spielte zuvor in der Bundesliga für Crailsheim und Bayreuth, er kam im vergangenen Sommer an den Main. Der 27 Jahre Spielmacher führte die Würzburg Baskets mit 20,5 Punkten, 5,5 Assists und 1,7 Steals pro Partie sowie einer 45-prozentigen Dreierquote zur erfolgreichsten Saison der Klubgeschichte.