Von Joachim Mölter

Marko Pesic riss die Arme in die Luft. Er ballte die Fäuste. Er trippelte mit den Füßen auf dem Boden. Der Geschäftsführer der FC-Bayern-Basketballer gestikulierte am Spielfeldrand mehr und wilder als seine Spieler am Freitagabend nach dem 80:77-Erfolg über Khimki Moskau, über den Paul Zipser später sagte: "Ich glaube, den haben wir uns heute sehr schwer verdient." Nach einem 15-Punkte-Rückstand (17:32/13. Minute) hatte Zipser zunächst mit einem verwandelten Dreier die Aufholjagd eingeleitet und dann kurz vor der Pause mit einem Zweier den Ausgleich zum 38:38 erzielt, dennoch mussten die gastgebenden Münchner bis zum letzten Wurf kämpfen, bangen, zittern. Das erklärt auch Pesics Gefühlsausbruch: Der war weniger Triumph als vielmehr Erleichterung.

Zwei Niederlagen nacheinander hatten die FC-Bayern-Basketballer zuletzt in der Euroleague kassiert, daheim gegen Titelverteidiger ZSKA Moskau (81:89), auswärts bei Rekordgewinner Panathinaikos Athen (76:83). "Du willst nicht dreimal in Serie verlieren", sagte Spielmacher Wade Baldwin, mit 19 Punkten erneut erfolgreichster Werfer seines Teams: "Es war enorm wichtig, dass wir wieder in die Spur zurückgefunden haben."

Mit nun 8:4 Erfolgen festigten die Münchner Platz drei in der Tabelle, mit dem nächsten Sieg überträfen sie schon die Gesamtausbeute der Vorsaison. Die wurde nach 28 von 30 Spieltagen der Hauptrunde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen, da waren die Münchner mit 8:20 Siegen bloß auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Nur sieben Klubs haben die zwölf bisherigen Spiele planmäßig absolviert - der FCB gehört dazu

Mit dem Heimsieg über die mit den ehemaligen FC-Bayern-Profis Greg Monroe (18 Punkte am Freitag), Devin Booker (neun) und Stefan Jovic (sechs) angereisten Moskauer haben die Münchner nun eine stressige Phase eingeläutet: Insgesamt elf Partien stehen im Dezember in ihrem Terminkalender. Am Sonntagabend empfingen sie in der Bundesliga die BG Göttingen, bereits am Dienstag müssen sie beim Mitteldeutschen BC antreten, am kommenden Freitag erwarten sie Asvel Villeurbanne zum nächsten Euroleague-Duell, und in diesem Rhythmus geht es bis Silvester weiter. "Wenn ich an den Spielplan denke, nehme ich lieber eine gute Flasche Wein, vielleicht auch zwei, und dann seht ihr mich wahrscheinlich eine Woche nicht mehr", sagte FC-Bayern-Chefcoach Andrea Trinchieri am späten Freitagabend: "Also denke ich lieber nicht über den Spielplan nach."

Im Gegensatz zu der von Verletzungen und Corona-Infektionen gebremsten Mannschaft von Khimki ist der FC Bayern geschmeidig in die Saison gestartet; Trinchieris Team gehört zu den lediglich sieben (von 18) Teilnehmern, welche die bisherigen zwölf Euroleague-Spiele planmäßig absolviert haben. Dennoch ist auch bei den Münchnern der erste Verschleiß zu beobachten: Kapitän Nihad Djedovic war nach mehreren Partien Pause zwar wieder dabei, kühlte am Ende aber erneut die lädierten Adduktoren. Und dem bislang überragenden Vladimir Lucic (zehn Punkte) sah man seine Rückenschmerzen deutlich an: Er verzerrte häufig das Gesicht.

"Aus Trainersicht hat es zwar nicht gut ausgesehen, aber es hat fantastisch geschmeckt."

Da käme die Entlastung gerade recht, die der Klub in der vorigen Woche angekündigt hat. Der aus Saragossa geholte Amerikaner D.J. Seeley ist seit Donnerstagabend in München und womöglich schon am Dienstag einsatzbereit. Aber dessen Landsmann James Gist muss in den USA noch familiäre Dinge regeln, mit seiner Ankunft wird erst im Laufe dieser Woche gerechnet.

Gegen Khimki musste es also noch das angestammte Personal richten, und an dem hatte Trainer Trinchieri durchaus einiges auszusetzen. "Am Anfang waren wir nicht in der Lage, irgendetwas zu tun in der Abwehr, wir haben es nicht mal geschafft zu foulen", monierte der Italiener. Andererseits lobte er die Mannschaft dafür, dass sie die Partie noch gedreht habe nach dem deutlichen Rückstand: "Aus Trainersicht hat es zwar nicht gut ausgesehen, aber es hat fantastisch geschmeckt. Ich muss meinen Spielern ein Kompliment machen."

Einer erhielt sogar ein besonderes Lob, auf Trinchieris spezielle Art allerdings. Paul Zipser hatte an diesem Abend auf vielerlei Weise zum Gewinn beigetragen - mit 18 Punkten, vier Rebounds, zwei Blocks. Es war eine der besten Leistungen, die der 26 Jahre alte Flügelspieler in der Euroleague für den FC Bayern gezeigt hatte. Dennoch sagte der Coach: "Paul macht mich noch wahnsinnig. Er bringt mich manchmal von Null auf eine Million. Er ist in der Lage und weckt meinen Killer-Instinkt." Und warum das? "Weil er besser spielen kann", erklärte Trinchieri in der Pressekonferenz, "ich bin sicher, dass er noch viel besser spielen kann."