Von Christoph Leischwitz, München

Zu Beginn, die Protagonisten hatten sich noch nicht einmal hingesetzt, lief ein kurzer Videoclip, und sofort herrschte Klarheit, warum die Basketballer des FC Bayern am Dienstag in den Audi Dome gerufen hatten: Das Trikot des Mannes mit der Nummer elf ist vorübergehend mit "2025" beflockt. Der Forward Vladimir Lucic ist schon seit 2016 für den FC Bayern tätig, der Serbe ist nun also auf dem besten Weg, eine Ära zu begründen. Das sind auch die Ansprüche, und weil sie ihm das ohne Zögern zutrauen, ist den Verantwortlichen die Euphorie über den Drei-Jahre-Verlängerungscoup auch abzunehmen. "Diese wertvolle Weiterverpflichtung unterstreicht unsere Ambitionen, uns mittelfristig in der europäischen Spitze etablieren zu wollen", schwärmt Bayern-Präsident Herbert Hainer. "Vladimir ist ein außergewöhnlicher Spieler, den viele Vereine gerne in ihren Reihen hätten. Er weiß das, und trotzdem bleibt er mit seiner Familie bei uns und in München", frohlockt der Basketball-Geschäftsführer Marko Pesic. Lucic bedankt sich artig für "das Vertrauen und die Liebe", die ihm entgegengebracht würden.

Lucic gehörte zu den fünf besten Spielern der vergangenen Euroleague-Saison, er ist ein überaus vielseitiger Spieler. Beim FC Bayern muss man so einen nicht eierlegende Wollmilchsau nennen, man kann auch Neuermüllerlewandowski sagen. Niemand Geringeres als Präsident Hainer findet nämlich, dass Lucic eine "ganze Achse" darstelle im Spiel der Basketballer, dann rattert er diese drei Namen im Vergleich herunter - er würde sogar noch einen Kimmich anhängen wollen. Solch ein langes Wort zeigt aber andersrum nur, dass Fußballvergleiche nichts bringen.

Denn genau darum geht es ja nun: Die Basketballer des FC Bayern wollen ein autarker Riese, abseits des Kerngeschäfts selbst eine feste europäische Größe werden. Die Vertragsverlängerung des 32-jährigen Serben war nun das Signal an die Außenwelt, "dass wir es ernst meinen", sagt Hainer. Als Lucic im Jahr 2019 zum ersten Mal um drei Jahre verlängerte, hatte der Verein dies im Juli bekannt gegeben. Diesmal, bewusst früh, schon im Februar. Vergangene Woche hatten die Bayern Pesics Vertragsverlängerung bekannt gegeben, ebenfalls bis 2025. Mit der durch Corona verschobenen Fertigstellung des SAP Garden, laut Hainer vielleicht bald die "modernste Arena Europas", wird die für die Ansprüche nötige Infrastruktur geschaffen. Jetzt gehe es darum, die wichtigsten Personen frühzeitig zu binden. Von der Außenwirkung erhoffe man sich mittelfristig natürlich auch, dass weitere europäische Topspieler angelockt werden.

Auf ihn warten große Aufgaben, sagt Lucic, eine der größten: Deutsch lernen

Lucic wird sogar von den Vereinsgrößen bewundert. "Was mir an ihm so gefällt", sagt Hainer: "Er kommt am Ende eines Spiels rein und übernimmt sofort Verantwortung." Die größten Spiele der vergangenen Jahre sind unweigerlich mit seinem Namen verbunden. Etwa die Duelle mit Armani Mailand in der vergangenen Euroleague-Saison, als die Bayern gegen den klaren Favoriten denkbar knapp den Einzug ins Final Four verpassten. Zudem ist der Allrounder mit dem aggressiven Drang zum Korb auch immer dann da, wenn es zuvor nicht gut lief. Als er im vergangenen Herbst nach seiner Corona-Infektion aufs Parkett zurückkehrte, führte er das Team gleich zum ersten Saisonsieg in Europas höchster Spielklasse.

Lucic ist allerdings kein Typ, der mit vielen Worten vorangeht. Wie er sich die Zukunft vorstelle? "Ich denke, ich werde älter werden", sagt der 2,04-Meter-Mann mit der sonoren Stimme, der dank seiner Schüchternheit und seines jungenhaften Aussehens so wirkt, als werde gerade eine neue Nachwuchshoffnung präsentiert. Auf ihn warten große Aufgaben, sagt er, eine der größten: Deutsch lernen. Er wolle ja nicht, dass seine erste Pressekonferenz auf Deutsch erst jene sei, bei der er sein Karriereende bekannt gibt.

Beim FC Bayern würden sie, Stand jetzt, aber auch nichts dagegen haben, wenn er dies tatsächlich in München und auf Deutsch tut - eines fernen Tages.