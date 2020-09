Die Los Angeles Lakers sind in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nur noch einen Sieg vom Halbfinale entfernt. Die Mannschaft um die Spitzenspieler LeBron James und Anthony Davies gewann am Donnerstag gegen die Houston Rockets 110:100 und führt nach vier Spielen in der Best-of-seven-Serie nun mit 3:1 Siegen. Mit 29 Punkten und zwölf Rebounds war Davies der überragende Spieler der Lakers. Das fünfte Spiel findet am Sonntag statt. In der Finalserie der Western Conference könnten die Lakers danach auf ihren Lokalrivalen treffen: Die Clippers führen in ihrer Serie gegen die Denver Nuggets ebenfalls 3:1.